Разумков закликав створити робочу групу для вирішення конституційної кризи

Законопроєкт №4304 «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та ККУ» підтримали майже всі політичні сили, - спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити у парламенті роботу групу для вирішення конституційної кризи в Україні. Про це він заявив під час онлайн-включення на погоджувальній раді, цитує пресслужба парламенту.

«Я впевнений, що необхідно перейти до другого етапу — створити робочу групу, яка б вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які планувалися. Ми не можемо займати «позицію страуса» і удавати, що ця проблема вирішиться без нас», — вважає Разумков.

Він додав, що законопроєкт №4304 (Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та ККУ), який підтримали майже всі політичні сили й фракції, досі «залишається актуальним».

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроект президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.