Клієнти Приватбанку найчастіше витрачають «єПідтримку» на книги та кіно

Клієнтами витрачено вже майже 350 млн грн коштів допомоги

На сьогоднішній день клієнти Приватбанку, які відкрили майже 4,2 млн спеціальних цифрових карток «єПідтримка,» найчастіше витрачають отримані кошти державної допомоги на купівлю книжок та квитків до кінотеатрів. За даними банку, станом на 5 січня 2022 року його клієнтами витрачено вже майже 350 млн грн коштів допомоги.

Із цієї суми понад 41% коштів витрачено саме на купівлю книжок. Другим за популярністю серед українців залишається кіно – майже 22% покупок з карток «єПітримка» робиться у кінотеатрах.

На купівлю залізничних квитків припадає 15% витрачених коштів допомоги, ще 13% – на квитки до театрів та на концерти.

Графіка: Приватбанк

Відкрити спеціальну цифрову картку «єПідтримка» можна за кілька кліків у мобільному банку Приват24. Для цього треба зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку «єПідтримка».

Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток «Дія», де можна подати заявку на виплату допомоги.

За умовами програми, гроші з картки «єПідтримка» можна витратити на безготівкову оплату послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у книжкових магазинах на території України.

Раніше урядовий портал повідомляв, що понад 6,2 мільйона українців подали заявки у додатку «Дія» на отримання 1000 грн за перші два тижні роботи програми «єПідтримка». Найбільшим попитом користується придбання книжок, квитків у кінотеатри та залізничних квитків.

Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19. Кошти надаються на чотири місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це – найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (другий-третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Схема, яким саме чином відбуватимуться виплати, нині розробляється. Також на другому етапі, в 2022 році, розглядається можливість видачі фізичних банківських карток.



