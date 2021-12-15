Верховна Рада ухвалила закон про авторські права

Очікується, що законопроєкт сприятиме сплаті роялті українським виконавцям

Народні депутати в середу, 15 грудня, ухвалили у другому читанні законопроєкт про авторські права, який покликаний дати можливість українським виконавцям отримувати роялті, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Йдеться про законопроект №5572, який вносить зміни до закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління».

«Метою документа є розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного оповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських артистів та світової авторської спільноти», – повідомила пресслужба Ради.

Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов у своєму блозі пояснив, що законопроєкт сприятиме сплаті роялті українським виконавцям. Водночас він додав, що окремі представники музичної спільноти виступають проти, оскільки вважають, що закон у нинішній редакції скасує всі акредитації Організації колективного управління, які зараз працюють.

У свою чергу торговий представник України Тарас Качка у Facebook зазначив, що «слід сприймати законопроект 5572 не як обнулення попередніх зусиль, а як спробу рухатися вперед до консенсусу між усіма суб'єктами художнього ринку та до побудови довіри».

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