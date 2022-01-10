Мендель назвала книгу, яка її найбільше вразила в 2021 році

Екссекретарка Зеленського вважає, що Україні близькі ідеї книги «Чорний Лебідь»

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель поставила під сумнів прогнози політичних та економічних аналітиків і показала книгу, яка наштовхнула її на такі думки. Мендель захопилася лівансько-американським автором Нассімом Талебе і його книгою «Чорний Лебідь».

«Моєю книгою року 2021 безсумнівно є «Чорний Лебідь» Нассіма Талеба. Я розтягувала її як задоволення, якого не хочеш позбуватися, і навіть боялась, що думок в ній настільки багато, що я їх забуватиму. Ця книга – ідеальне поєднання глибоких філософських ідей та практичного емпіризму, щедро приправлених унікальним особистим досвідом автора та його бездоганно тонким відчуттям іронії.

Україні безумовно близькі його ідеї щодо сліпої віри інтелектуалів у формули, які не працюють, прагнення до «обмеженої аналітики». У зв’язку з цим просто спитаю вас: як часто ви перевіряєте, чи справджуються передбачення наших фінансових, економічних чи політичних аналітиків? Чи можете ви вивести відсоток, у якому вони мали б рацію?», – написала Мендель в Instagram.

До слова, книга вийшла незадовго перед початком глобальної фінансової кризи та стала великим комерційним успіхом, провівши 17 тижнів у списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс». Перекладена на щонайменше на 27 мов. Лондонська «Таймс» назвала її одною з 12 найвпливовіших книг з часів Другої світової війни.

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