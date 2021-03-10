Суд зобов’язав споживача оплатити 400 тис. грн за несанкціоновану врізку у газові мережі

Судовий розгляд справи споживача тривав понад 3-х років. Остаточну крапку у справі крадіжки газу, наприкінці лютого, поставив Верховний Суд

Минулого року фахівцями АТ «Харківгаз» виявлено понад 70 несанкціонованих газопроводів, підключених до мереж

Верховний Суд зобов’язав мешканця міста Красноград, Харківської області, оплатити майже 400 тис. грн за несанкціоноване використання газу. Крім цієї суми, власнику домоволодіння доведеться компенсувати АТ «Харківгаз» понад 18 тис. грн. судових витрат.

Під час обстеження газової інфраструктури в м. Красноград, в 2017 році фахівцями АТ «Харківгаз» виявлено несанкціонований гумовий газопровід. Цей газопровід був підключений до газорозподільних мереж та прокладений до одного з приватних домоволодінь міста. За допомогою несанкціонованого газогону власники будинку необліковано використовували газ в своїй оселі, підключивши до нього газові прилади.

Відповідно до вимог Кодексу ГРМ, за несанкціоновану врізку у газові мережі, споживачу нараховані до оплати обсяги природного газу вартістю майже 400 тис. грн.

Судовий розгляд справи споживача тривав понад 3-х років. Остаточну крапку у справі крадіжки газу, наприкінці лютого, поставив Верховний Суд. Колегія суддів задовільнила вимогу АТ «Харківгаз» стягнути зі споживача вартість необлікованого газу та зобов’язала власника будинку оплатити судові витрати.

Протягом минулого року фахівцями АТ «Харківгаз» виявлено понад 70 несанкціонованих газопроводів, підключених споживачами до газових мереж. Середній розмір нарахованої оплати, при несанкціонованому підключенні домоволодіння до газорозподільної системи, складає понад 100 тис. грн.