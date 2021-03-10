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    Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду

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    Суд в Ужгороді присудив активісту Павлову 6 років тюрми за смертельну ДТП - Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду
    Суд в Ужгороді присудив активісту Павлову 6 років тюрми за смертельну ДТП

    Судили Павлова за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у 2017 році

    Ужгородський міськрайонний суд засудив активіста Павла Павлова до 6 років позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП.

    Про це повідомила речниця Ужгородського міськрайонного суду Андріана Белей.

    Судили Павлова за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у 2017 році. Вирок - 6 років позбавлення волі. Його мали взяти під варту у залі суду, але на оголошенні вироку підсудного не виявилося.

    Як пояснила речниця суду, обвинувачений був присутній на початку судового засідання, навіть виступив зі словом, та коли судді пішли в нарадчу кімнату, залишив залу, не дочекавшись оголошення вироку.

    Зі слів Белей, вирок уже набув чинності, внесений у єдиний реєстр судових рішень та буде офіційно опублікований.

    Оскільки Павлов залишив залу суду до вироку, він автоматично оголошується в розшук.

    Як повідомлялося, Павло Павлов є керівником громадської організації «Доста». Її активісти свого часу перекривали державний кордон у пунктах пропуску «Тиса» та «Ужгород».

    Останнім часом Павлов організовував так звані антитарифні мітинги в Ужгороді та інших містах регіону.

    ДТП, за яке засудили активіста, сталася 5 грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода, на пішохідному переході біля ресторану «Кілікія». Автомобіль Skoda нa іноземній реєстрaції збив 59-річного ужгородця. Через отримані травми чоловік помер. Водій втік із місця події.

    Таким же автомобілем користувався активіст Пaвлов. Вночі після ДТП Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.

    Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року. 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити на поруки.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: ДТП суд водій активісти автомобіль Ужгород розшук
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