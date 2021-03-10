Закарпатський активіст Павлов отримав 6 років за ДТП і втік із залу суду

Суд в Ужгороді присудив активісту Павлову 6 років тюрми за смертельну ДТП

Судили Павлова за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у 2017 році

Ужгородський міськрайонний суд засудив активіста Павла Павлова до 6 років позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП.

Про це повідомила речниця Ужгородського міськрайонного суду Андріана Белей.

Судили Павлова за обвинуваченням у скоєнні смертельної ДТП у 2017 році. Вирок - 6 років позбавлення волі. Його мали взяти під варту у залі суду, але на оголошенні вироку підсудного не виявилося.

Як пояснила речниця суду, обвинувачений був присутній на початку судового засідання, навіть виступив зі словом, та коли судді пішли в нарадчу кімнату, залишив залу, не дочекавшись оголошення вироку.

Зі слів Белей, вирок уже набув чинності, внесений у єдиний реєстр судових рішень та буде офіційно опублікований.

Оскільки Павлов залишив залу суду до вироку, він автоматично оголошується в розшук.

Як повідомлялося, Павло Павлов є керівником громадської організації «Доста». Її активісти свого часу перекривали державний кордон у пунктах пропуску «Тиса» та «Ужгород».

Останнім часом Павлов організовував так звані антитарифні мітинги в Ужгороді та інших містах регіону.

ДТП, за яке засудили активіста, сталася 5 грудня 2017 року на об'їзній дорозі Ужгорода, на пішохідному переході біля ресторану «Кілікія». Автомобіль Skoda нa іноземній реєстрaції збив 59-річного ужгородця. Через отримані травми чоловік помер. Водій втік із місця події.

Таким же автомобілем користувався активіст Пaвлов. Вночі після ДТП Skoda Octavia Павлова згоріла у дворі його батька.

Про підозру в скоєнні смертельної ДТП Павлову повідомили 11 лютого 2019 року. 13 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, відмовившись відпустити на поруки.

Джерело: Укрінформ