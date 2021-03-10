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    Вдова загиблого Кобі Брайанта виграла суд про публікацію фото з місця катастрофи

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    Ванесса і Кобі Брайанти - Вдова загиблого Кобі Брайанта виграла суд про публікацію фото з місця катастрофи
    Ванесса і Кобі Брайанти
    фото з вільних джерел

    До вторгнення в приватне життя причетні поліцейські

    Вдова американського баскетболіста Кобі Брайанта Ванесса виграла суд у справі про незаконну публікацію фотографії з місця авіакатастрофи. Про це пише Los Angeles Times.

    Жінка в вересні минулого року подала позов до суду проти шерифа округу Лос-Анджелес. Суть претензії - фотографії з місця аварії гвинтокрила, коли загинув баскетболіст. Знімки загиблих дітей, батьків і тренерів були зроблені в особистих цілях, а не для використання в розслідуванні катастрофи.

    Ванесса вимагала відшкодування збитків за недбалість, вторгнення в приватне життя і навмисне заподіяння стресу.

    За підсумками судового засідання, суддя дозволив опублікувати імена помічників шерифа, причетних до публікації фото.

    Кобі Брайант загинув вранці 26 січня 2020 року після падіння особистого гвинтокрила в Калабасасі. Разом з ним на борту перебувала його 13-річна дочка Джіанна і ще 7 чоловік, включаючи пілота. Всі 9 пасажирів загинули в авіакатастрофі.

    Кобі Брайант 20 років провів за «Лос-Анджелес Лейкерс». З командою він виграв 5 чемпіонських титулів. 2020 року включений до Зали слави НБА.

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      Теги: суд НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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