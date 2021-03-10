Вдова загиблого Кобі Брайанта виграла суд про публікацію фото з місця катастрофи

До вторгнення в приватне життя причетні поліцейські

Вдова американського баскетболіста Кобі Брайанта Ванесса виграла суд у справі про незаконну публікацію фотографії з місця авіакатастрофи. Про це пише Los Angeles Times.

Жінка в вересні минулого року подала позов до суду проти шерифа округу Лос-Анджелес. Суть претензії - фотографії з місця аварії гвинтокрила, коли загинув баскетболіст. Знімки загиблих дітей, батьків і тренерів були зроблені в особистих цілях, а не для використання в розслідуванні катастрофи.

Ванесса вимагала відшкодування збитків за недбалість, вторгнення в приватне життя і навмисне заподіяння стресу.

За підсумками судового засідання, суддя дозволив опублікувати імена помічників шерифа, причетних до публікації фото.

Кобі Брайант загинув вранці 26 січня 2020 року після падіння особистого гвинтокрила в Калабасасі. Разом з ним на борту перебувала його 13-річна дочка Джіанна і ще 7 чоловік, включаючи пілота. Всі 9 пасажирів загинули в авіакатастрофі.

Кобі Брайант 20 років провів за «Лос-Анджелес Лейкерс». З командою він виграв 5 чемпіонських титулів. 2020 року включений до Зали слави НБА.