Школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку

У Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому навчальний рік для школярів продовжили на червень. Про це повідомляє сайт Міносвіти «Нова українська школа».

Навчання триватиме:

Як зазначила начальниця міського управління освіти Сум Антоніна Данильченко, навчальний процес у школах має тривати не менше як 175 робочих днів, а канікули – не менше як 30 днів, пише «Данкор онлайн» . Оскільки восени канікули тривали на тиждень більше, то 11 червня буде останнім навчальним днем.

«У цьому навчальному році ці 175 днів завершуються 8 червня. Саме тому цей день і було визначено, як кінець навчання в школах», – підкреслила заступниця мера Черкас Марина Гаркава, її у Facebook цитує департамент освіти та гуманітарної політики місцевої міськради.

За словами начальниці управління освіти міськради Кропивницького Лариси Костенко, якщо батьки мають застереження щодо відвідування їхніми дітьми шкіл, вони можуть написати заяву і отримати завдання для дистанційного навчання, повідомило видання «Тoчка дoступ».

Водночас у департаменті освіти та науки Хмельницької міськради рекомендували школам організувати навчальний процес для 1-4-х класів за допомогою екскурсій і навчально-пізнавальної практики. Старшокласники, які навчалися у квітні дистанційно, продовжать очне навчання до 11 червня.

Директорка департаменту Надія Балабуст в інтерв'ю ТРК «Місто» зазначила, що якщо Хмельницький перебуватиме в «жовтій» або «помаранчевій» зонах карантину, то навчальним закладам міста рекомендуватимуть проводити останні дзвінки для випускників просто неба.