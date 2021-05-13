Школярі чотирьох міст продовжать навчання влітку
Навчальний процес у школах має тривати не менше як 175 днів
У Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Кропивницькому навчальний рік для школярів продовжили на червень. Про це повідомляє сайт Міносвіти «Нова українська школа».
Навчання триватиме:
- в Сумах - до 11 червня;
- в Черкасах - до 8 червня;
- в Хмельницькому - до 11 червня;
- деякі початкові школи Кропивницького вчитимуться до 7 або 14 червня.
«У цьому навчальному році ці 175 днів завершуються 8 червня. Саме тому цей день і було визначено, як кінець навчання в школах», – підкреслила заступниця мера Черкас Марина Гаркава, її у Facebook цитує департамент освіти та гуманітарної політики місцевої міськради.
За словами начальниці управління освіти міськради Кропивницького Лариси Костенко, якщо батьки мають застереження щодо відвідування їхніми дітьми шкіл, вони можуть написати заяву і отримати завдання для дистанційного навчання, повідомило видання «Тoчка дoступ».
Водночас у департаменті освіти та науки Хмельницької міськради рекомендували школам організувати навчальний процес для 1-4-х класів за допомогою екскурсій і навчально-пізнавальної практики. Старшокласники, які навчалися у квітні дистанційно, продовжать очне навчання до 11 червня.
Директорка департаменту Надія Балабуст в інтерв'ю ТРК «Місто» зазначила, що якщо Хмельницький перебуватиме в «жовтій» або «помаранчевій» зонах карантину, то навчальним закладам міста рекомендуватимуть проводити останні дзвінки для випускників просто неба.
До слова, цьогоріч підсумкове оцінювання школярів за потреби може проходити у дистанційному форматі.
Крім того, у відомстві наголошують, що цьогоріч випускники 11 класів звільнені від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації.
Проте учні, які планують вступати до вищих навчальних закладів у 2021 році, повинні здати зовнішнє незалежне оцінювання для вступу.
Додамо, що столичні школи, садочки, вищі навчальні заклади, заклади професійно-технічної освіти, коледжі, заклади позашкілля відновлять роботу у звичайному режимі вже 5 травня.
Раніше освітній омбудсмен розповів, що освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік, або закінчити його традиційно.