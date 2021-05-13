«Криворіжгаз» інвестує у модернізацію газорозподільної мережі 11 млн грн

Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів з тарифу за розподіл природного газу

У 2021 році обсяг інвестицій АТ «Криворіжгаз» у газові мережі складе 10,57 млн. гривень. Кошти підуть на реконструкцію і модернізацію газових мереж, а також капітальний ремонт обладнання газорозподільних пунктів.

Пріоритетний напрямок інвестицій – модернізація газорозподільної мережі Кривого Рогу і Криворізького району (10,57 млн. грн.), а також заміна непридатних лічильників газу та створення обмінного фонду приладів обліку (8,75 млн. грн).

«Оскільки газорозподільну систему будували ще у 60-70-х роках XX століття, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає. АТ «Криворіжгаз» продовжує модернізацію мереж для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу», – зазначив технічний директор АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

У 2021 році АТ «Криворіжгаз» спрямує 8,3 млн. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію споруд газорозподільної мережі. Зокрема, компанія здійснить заміну 688 комбінованих будинкових регуляторів та обладнання у 8 ГРП, встановить 15 ШГРП виробництва Львівського заводу RGC Production. Також компанія виконає реконструкцію та капітальний ремонт 15 установок катодного захисту газопроводів на суму 1,65 млн. грн.

В інвестпрограмі «Криворіжгазу» передбачено фінансування обмінного фонду і заміни лічильників – загалом 5557 приладів обліку. Адже щороку не проходять чергову перевірку близько 10 тис. приладів обліку.

Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів з тарифу за розподіл природного газу. Тож, АТ «Криворіжгаз» закликає клієнтів вчасно розраховуватися за спожиті послуги.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.