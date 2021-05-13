«Криворіжгаз» інвестує у модернізацію газорозподільної мережі 11 млн грн
Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів з тарифу за розподіл природного газу
У 2021 році обсяг інвестицій АТ «Криворіжгаз» у газові мережі складе 10,57 млн. гривень. Кошти підуть на реконструкцію і модернізацію газових мереж, а також капітальний ремонт обладнання газорозподільних пунктів.
Пріоритетний напрямок інвестицій – модернізація газорозподільної мережі Кривого Рогу і Криворізького району (10,57 млн. грн.), а також заміна непридатних лічильників газу та створення обмінного фонду приладів обліку (8,75 млн. грн).
«Оскільки газорозподільну систему будували ще у 60-70-х роках XX століття, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає. АТ «Криворіжгаз» продовжує модернізацію мереж для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу», – зазначив технічний директор АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.
У 2021 році АТ «Криворіжгаз» спрямує 8,3 млн. грн. на капітальний ремонт та реконструкцію споруд газорозподільної мережі. Зокрема, компанія здійснить заміну 688 комбінованих будинкових регуляторів та обладнання у 8 ГРП, встановить 15 ШГРП виробництва Львівського заводу RGC Production. Також компанія виконає реконструкцію та капітальний ремонт 15 установок катодного захисту газопроводів на суму 1,65 млн. грн.
В інвестпрограмі «Криворіжгазу» передбачено фінансування обмінного фонду і заміни лічильників – загалом 5557 приладів обліку. Адже щороку не проходять чергову перевірку близько 10 тис. приладів обліку.
Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів з тарифу за розподіл природного газу. Тож, АТ «Криворіжгаз» закликає клієнтів вчасно розраховуватися за спожиті послуги.