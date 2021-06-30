«Сумигаз» інвестував у газові мережі області більше 121 мільйона гривень за три роки

«Сумигаз» забезпечує доставку газу до 386 тисяч сімей та понад 4 тисяч підприємств області

Упродовж 2018-2020 років «Сумигаз» провів модернізацію та реконструкцію 511 об’єктів, інвестувавши в газові мережі області понад 121 мільйон гривень. Проте цих коштів недостатньо для редизайну системи розподілу газу на Сумщині.

Розмір і напрямки інвестицій газорозподільної системи Сумської області на рік затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Чинний тариф на розподіл газу не дозволяє здійснити повноцінний редизайн системи розподілу газу, в тому числі мереж, що перебувають у державній власності, – зазначають у компанії. – Модернізація мереж є важливою не лише з огляду на безпеку, вона дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

«Цього року на Сумщині модернізують понад 230 об’єктів на газорозподільних мережах, з них – кільцювання газопроводів у двох населених пунктах, заміна та реконструкція 36 газорегуляторних пунктів (ГРП) і 50 шафових ГРП, – наголошує технічний директор компанії Микола Мурчич. – Тому вкотре закликаємо споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані заходи могли бути виконані в строк».

Інвестуючи в газорозподільні мережі Сумщини, АТ «Сумигаз» забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу до 386 тисяч сімей та понад 4 тисяч підприємств області.

Нагадаємо, мешканець Сум домігся перерахунку за газ і зберіг 3 тисячі гривень.