Мешканець Сум домігся перерахунку за газ і зберіг 3 тисячі гривень

Чоловіку нарахували за березень і квітень менше кубометрів газу, ніж він спожив, а решту порахували у травні, коли ціна на газ підвищилася.

Три з половиною тисячі гривень зберіг сумчанин, який домігся перерахунку за газ за останні місяці. Саме на таку суму виявився завищеним рахунок, який отримав Григорій Брязкун за травень.

Чоловік розповів, що йому нарахували за березень і квітень менше кубометрів газу, ніж він спожив, а решту порахували у травні, коли ціна на газ підвищилася. Брязкун звернувся зі скаргою до Нацкомісії з комунальних послуг і в Держпродспоживслужбу, а також до газовиків.

14 червня Держпродспоживслужба провела за цією скаргою позапланову перевірку ТОВ «Сумигаззбут».

«У «Сумигаз» на моє звернення письмове відреагували і змінили ті покази відповідно до тих доказів, які я надав. Це фотофіксація, а також скріншоти з моїх повідомлень на сайт 104.ua. На підставі цих коригувань вчора ТОВ «Сумигаззбут» ми зробили звірку, вони видали мені нові квитанції виправлені і зарахували усі мої оплати, які були проведені мною в травні за спожитий газ у квітні і березні поточного року», - розповів Григорій Брязкун.

Як розповіла Суспільному спеціалістка Держпродспоживслужби Тетяна Язикова, зараз у них на розгляді ще кілька подібних скарг, інспектори перевіряють газові підприємства щодня.

«Всім будемо рекомендувати обов’язково проаналізувати, як проведені ці нарахування, звернутися із заявою до надавача послуг для того, щоб привести в належний вигляд ці всі розрахунки відповідно до фактично використаної кількості об’ємів природного газу кожним окремим споживачем, незалежно від того, чи це приватний сектор на опалення, чи це житло, в якому газ використовується тільки для приготування їжі», - сказала Язикова.

Показання лічильників приймає «Сумигаз», а кошти по ним нараховує «Сумигаз збут». Речниця АТ «Сумигаз» Анастасія Шимаріна сказала, що в кожному конкретному випадку є своя причина неврахування показань.

«За даним домоволодінням було звернення на початку травня, і у травні були внесені коригування і передані постачальнику газу для подальшого опрацювання», - сказала Шимаріна.

«На інформаційній платформі оператора ГТС передаються по кожному коду обсяги використаного газу. Якщо обсяги не були передані, то можливе планове нарахування. Саме це побачив клієнт. Після звірки вже фактичних обсягів споживання клієнта з оператором ГРМ ТОВ «Сумигаззбут» як постачальник отримав фактичні обсяги, і було приведено нарахування відповідно його фактичних обсягів», - розповіла начальниця відділу продажів фізичним особам ТОВ «Сумигаз збут» Ольга Федоренко.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

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