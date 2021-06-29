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    В Україні продовжує дешевшати автогаз. Як змінилися ціни

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    В Україні дешевшає автогаз - В Україні продовжує дешевшати автогаз. Як змінилися ціни
    В Україні дешевшає автогаз
    Фото з відкритих джерел

    З 25 по 29 червня українські заправки знизили вартість скрапленого газу

    В Україні продовжується падіння цін на скраплений газ для автомобілів, про яке «Главком.Техно» повідомляв раніше. Роздрібні мережі з 25 по 29 червня знизили вартість автогазу в межах 5-50 копійок за літр.

    Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

    У мережі Socar продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях «Паралелі».

    Одеська мережа «Катрал» знизила ціну на 40 копійок – до 14,97 грн/л. Ажитомирський «Фактор» – до 14,80 грн/л.

    Такі мережі як BVS, «Кворум», Mango і Chipo знизити ціну в межах 5-15 копійок за літр.

    Тим часом за рахунок зростання цін на 20 і 40 копійок на станціях Motto і «БРСМ-Нафта» на Дніпропетровщині області середня ціна автогазу у цих операторів виросла на 2 і 4 копійок відповідно.

    Середня вартість скрапленого газу по Україні 29 червня склала 15,37 грн/л. Це на три копійки дешевше ніж минулого тижня.

    Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 25 по 29 червня, грн/л

    Компанія

    Ціна

    Зміна

    ОККО

    15,99

    0,00

    WOG

    15,98

    0,00

    Авіас

    14,83

    0,00

    Укрнафта

    14,84

    0,00

    AMIC

    15,09

    0,00

    Shell

    15,57

    0,00

    SOCAR

    15,98

    -0,50

    БРСМ-Нафта

    15,58

    0,04

    KLO

    15,69

    0,00

    Паралель

    15,95

    -0,50

    Автотранс

    15,78

    0,00

    UPG

    15,25

    0,00

    SUNOIL

    15,48

    0,00

    BVS

    15,39

    -0,10

    Chipo

    15,22

    -0,04

    Кворум

    15,40

    -0,15

    Авантаж 7

    14,82

    0,00

    Marshal

    14,90

    0,00

    Катрал

    14,97

    -0,40

    Mango

    14,94

    -0,03

    Фактор

    14,80

    -0,10

    Motto

    15,20

    0,02

    Середня ціна в Україні:

    15,37

    -0,03

    Дані: Консалтингова групи «А-95».

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    Теги: газ Укрнафта ціни АЗС пальне KLO ОККО WOG
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    В Україні продовжує дешевшати автогаз. Як змінилися ціни