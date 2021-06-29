В Україні продовжує дешевшати автогаз. Як змінилися ціни
З 25 по 29 червня українські заправки знизили вартість скрапленого газу
В Україні продовжується падіння цін на скраплений газ для автомобілів, про яке «Главком.Техно» повідомляв раніше. Роздрібні мережі з 25 по 29 червня знизили вартість автогазу в межах 5-50 копійок за літр.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
У мережі Socar продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях «Паралелі».
Одеська мережа «Катрал» знизила ціну на 40 копійок – до 14,97 грн/л. Ажитомирський «Фактор» – до 14,80 грн/л.
Такі мережі як BVS, «Кворум», Mango і Chipo знизити ціну в межах 5-15 копійок за літр.
Тим часом за рахунок зростання цін на 20 і 40 копійок на станціях Motto і «БРСМ-Нафта» на Дніпропетровщині області середня ціна автогазу у цих операторів виросла на 2 і 4 копійок відповідно.
Середня вартість скрапленого газу по Україні 29 червня склала 15,37 грн/л. Це на три копійки дешевше ніж минулого тижня.
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 25 по 29 червня, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зміна
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авіас
|
14,83
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,84
|
0,00
|
AMIC
|
15,09
|
0,00
|
Shell
|
15,57
|
0,00
|
SOCAR
|
15,98
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,58
|
0,04
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
Паралель
|
15,95
|
-0,50
|
Автотранс
|
15,78
|
0,00
|
UPG
|
15,25
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,39
|
-0,10
|
Chipo
|
15,22
|
-0,04
|
Кворум
|
15,40
|
-0,15
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
14,90
|
0,00
|
Катрал
|
14,97
|
-0,40
|
Mango
|
14,94
|
-0,03
|
Фактор
|
14,80
|
-0,10
|
Motto
|
15,20
|
0,02
|
Середня ціна в Україні:
|
15,37
|
-0,03
Дані: Консалтингова групи «А-95».
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