В Україні продовжує дешевшати автогаз. Як змінилися ціни

З 25 по 29 червня українські заправки знизили вартість скрапленого газу

В Україні продовжується падіння цін на скраплений газ для автомобілів, про яке «Главком.Техно» повідомляв раніше. Роздрібні мережі з 25 по 29 червня знизили вартість автогазу в межах 5-50 копійок за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

У мережі Socar продукт подешевшав на 50 копійок – до 15,98 грн/л. На стільки ж ціна опустилася на станціях «Паралелі».

Одеська мережа «Катрал» знизила ціну на 40 копійок – до 14,97 грн/л. Ажитомирський «Фактор» – до 14,80 грн/л.

Такі мережі як BVS, «Кворум», Mango і Chipo знизити ціну в межах 5-15 копійок за літр.

Тим часом за рахунок зростання цін на 20 і 40 копійок на станціях Motto і «БРСМ-Нафта» на Дніпропетровщині області середня ціна автогазу у цих операторів виросла на 2 і 4 копійок відповідно.

Середня вартість скрапленого газу по Україні 29 червня склала 15,37 грн/л. Це на три копійки дешевше ніж минулого тижня.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 25 по 29 червня, грн/л

Компанія Ціна Зміна ОККО 15,99 0,00 WOG 15,98 0,00 Авіас 14,83 0,00 Укрнафта 14,84 0,00 AMIC 15,09 0,00 Shell 15,57 0,00 SOCAR 15,98 -0,50 БРСМ-Нафта 15,58 0,04 KLO 15,69 0,00 Паралель 15,95 -0,50 Автотранс 15,78 0,00 UPG 15,25 0,00 SUNOIL 15,48 0,00 BVS 15,39 -0,10 Chipo 15,22 -0,04 Кворум 15,40 -0,15 Авантаж 7 14,82 0,00 Marshal 14,90 0,00 Катрал 14,97 -0,40 Mango 14,94 -0,03 Фактор 14,80 -0,10 Motto 15,20 0,02 Середня ціна в Україні: 15,37 -0,03

Дані: Консалтингова групи «А-95».