Тариф на газ із 1 липня. Дані з усіх регіонів

Місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр

У липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 до 13,50 грн за кубометр

Газопостачальні компанії опублікували липневі цінники на «блакитне паливо». У порівнянні з червнем місячні пропозиції на липень здорожчали. Проте базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні. Про це пише «Газправда».

Як і в два попередні місяці, у липні базові фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр.

А в табличці нижче ви можете порівняти річні та місячні пропозиції станом на 28 червня. Ціни вказані з ПДВ, але без плати за розподіл (доставку) газу – її споживачі сплачують окремо газорозподільним компаніям – облгазам.

Дані: gazpravda.com.ua

Фахівці відзначають: місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського «Газпрому», який штучно обмежує обсяги постачання палива на європейський ринок.

Дані: gazpravda.com.ua

Із травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. І саме на фіксовані ціни споживачів перевели автоматично. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Нагадаємо, Міністерство економіки оприлюднило «Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня. У ньому йдеться про значне підвищення комунальних тарифів. Цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33%.

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