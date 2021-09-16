«Сумигаз»: тисяча клієнтів замовили послугу з реконструкції

«Компанія надає послугу «під ключ» та пропонує газове обладнання за акційними цінами», – зазначають у АТ «Сумигаз»

Здійснювати реконструкцію можуть виключно фахівці, які мають дозвіл на виконання газонебезпечних робіт

З початку року майже тисяча споживачів природного газу замовили послугу реконструкції у АТ «Сумигаз». Газорозподільна компанія виконує роботи комплексно, якщо споживачу потрібно замінити котел, колонку або встановити додаткові газові прилади.

Частина споживачів використовують застаріле газове обладнання, яке не лише не енергоефективне, а й може наражати мешканців домоволодіння на небезпеку. Реконструкція дає можливість запобігти цьому – вчасно провести заміну газових приладів.

Для ефективності газової системи у будинку квартирі, необхідно враховувати індивідуальні характеристики приміщення та побутові потреби споживання. Отримати фахову консультацію щодо реконструкції та індивідуального підбору газового обладнання клієнти можуть у 104.ua клієнтському просторі.

«Компанія надає послугу «під ключ» та пропонує газове обладнання за акційними цінами, – зазначають у АТ «Сумигаз». – Персональний менеджер супроводжує клієнта на усіх етапах – від підбору обладнання до його офіційного встановлення. Це дуже зручно, адже не потрібно витрачати час на вивчення технічних характеристик газового обладнання та пошук кваліфікованого майстра».

Здійснювати реконструкцію можуть виключно фахівці, які мають дозвіл на виконання газонебезпечних робіт. Адже самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законодавством.

У АТ «Сумигаз» надають послугу «під ключ», оскільки реконструкція передбачає кілька етапів: підготовку технічних умов та виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання будівельно-монтажних робіт (демонтаж/монтаж), перевірка на міцність та герметичність газопроводу, прийом в експлуатацію і пуск газу.