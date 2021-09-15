Ціни на газ в Європі після рекорду обвалилися

Ціни впали після того, як досягли рекордних показників

Вартість газу впала до $800 за тисячу кубометрів

Ціни на газ в Європі знизилися приблизно до $800 за тисячу кубометрів, обвалившись після досягнення рекордних показників, що фіксувалися в ході торгів 15 вересня, свідчать дані біржі.

Протягом дня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ на нідерландському хабі TTF наближалася до позначки в $970 за тисячу кубометрів.

За підсумками торгів ціна навіть впала до рівня закриття попереднього дня (мінус 0,8 відсотка).

Нагадаємо, сьогодні вранці ціна на газ в Європі досягла позначки в $842 за тисячу кубометрів. Біржова ціна газу знову побила історичний рекорд.

Також стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним.

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