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    Економіка та фінанси

    Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні

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    Анонсований &laquo;Газпромом&raquo; запуск &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; виявився фейком - Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні

    Анонсований «Газпромом» запуск «Північного потоку – 2» виявився фейком

    фото: Nord Stream 2

    Тепер в РФ вже кажуть, що газопровід можуть запустити не раніше 2022 року

    Російський газопровід «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію тільки після його сертифікації, на що може піти близько чотирьох місяців. Про це в середу, 15 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише «Интерфакс».

    «Роботи всі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається», – сказав Лавров.

    Він зазначив, що не сумнівається в тому, що спроби «нападати» на газопровід продовжаться.

    «РФ не виключає, що агресивно налаштована меншість в ЄС спробує нав'язати іншим негативне ставлення до «Північного потоку – 2», – додав глава МЗС Росії.

    Раніше «Газпром» заявляв, що планує розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня першою ниткою, а з грудня – обома.

    До слова, Зеркаль пояснила, чому анонсований запуск «Північного потоку – 2» це фейк.

    Також глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, Офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

    Теги: МЗС Росія енергетика газ Німеччина Газпром Сергій Лавров Північний потік-2
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    Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні