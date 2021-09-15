Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні

Тепер в РФ вже кажуть, що газопровід можуть запустити не раніше 2022 року

Російський газопровід «Північний потік – 2» буде введений в експлуатацію тільки після його сертифікації, на що може піти близько чотирьох місяців. Про це в середу, 15 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише «Интерфакс».

«Роботи всі завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається», – сказав Лавров.

Він зазначив, що не сумнівається в тому, що спроби «нападати» на газопровід продовжаться.

«РФ не виключає, що агресивно налаштована меншість в ЄС спробує нав'язати іншим негативне ставлення до «Північного потоку – 2», – додав глава МЗС Росії.

Раніше «Газпром» заявляв, що планує розпочати експлуатацію газопроводу вже з жовтня першою ниткою, а з грудня – обома.

До слова, Зеркаль пояснила, чому анонсований запуск «Північного потоку – 2» це фейк.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік-2» як зброю проти України.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

Як повідомлялося, Офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».