Тариф для населення залишиться найнижчим в Європі − ЗМІ



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НКРЕКП пропонує визначити «Енергоатом», як постачальника електроенергії за низьким тарифом для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує визначити «Енергоатом» як постачальника електроенергії за низьким тарифом для населення. Про це йдеться у листі члена НКРЕКП Дмитра Коваленка до Міністерства енергетики від 28 січня, яке публікує видання «Наші гроші».

Це варіант розробили в НКРЕКП для збереження середньозваженого тарифу для населення на нинішньому рівні 1,03 грн за кВт*год. У листі вказується, що найбільш оптимальною є компенсація різниці між ринковою та регульованою ціною електроенергії для побутових споживачів за рахунок прибутку «Енергоатому». Про покладання будь-яких зобов'язань або витрат на теплову генерацію в проекті НКРЕКП ані слова.

У Міненерго розглянули лист НКРЕКП на робочій групі 5 лютого і доручили «Енергоатому» опрацювати запропонований варіант і підготувати пропозиції щодо оптимального варіанту компенсації за рахунок виробника на АЕС.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року відповідно до закону «Про ринок електричної енергії» повинна вступити в силу нова модель оптового ринку електричної енергії, де всі виробники повинні працювати в рівних умовах.

Як повідомлялось раніше, Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС - на рівні 20,5 євроцента.