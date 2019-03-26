Працівники водоканалів цілими бригадами виїжджають працювати за кордон, - експерт



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Віце-президент асоціації «Укрводоканалекологія» вважає, що тарифи на воду треба підняти на 15%

Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій в інтерв’ю «Главкому» заявила, що тарифи для водоканалів з урахуванням подорожчання електроенергії необхідно підняти приблизно на 15%. «Це незначна сума. Одне домогосподарство в середньому платить за послуги водоканалу 200 грн на місяць, якщо ж врахувати можливе подорожчання, то стане 230 грн – це не критична сума, але вона гарантовано забезпечила б централізоване водопостачання та водовідведення», - сказала вона.

За її словами, водоканали збиткові – деяким підприємствам тариф відшкодовує лише 60% собівартості послуг.

«Через низькі зарплати – 6-7 тисяч грн на місяць – працівники водоканалів цілими бригадами виїжджають працювати за кордон», - розказала Бабій.

«Процедура така: комісія спочатку схвалює тариф, а потім після обговорення з громадськістю вже його затверджує. Ми просимо спростити процедуру коригування тарифу, тобто не застосовувати процедуру тривалістю в один місяць. Уявімо собі: якщо в четвер – 28 березня – НКРЕКП схвалить тарифи для водоканалів через подорожчання електроенергії, але встановить їх тільки через місяць, то кошти водоканали отримають лише у травні. Тому вважаємо, що НКРЕКП має рекомендувати уряду продовжити термін постачання електроенергії водоканалам компанією «Укрінтеренерго» ще на 90 днів, інакше буде біда», - підсумувала вона.

Зазначимо, що 1 квітня більш як 5 мільйонів українців можуть залишитися без водопостачання та водовідведення через знеструмлення водоканалів. Відповідні попередження ці підприємства вже отримали від енергопостачальної компанії «Укрінтеренерго». Найбільше можуть постраждати мешканці Дніпропетровської, Донецької, частково Полтавської областей. Керівники водоканалів попереджають: якщо каналізаційні насосні станції не працюватимуть протягом п’яти діб, а температура у цей період складатиме плюс 15, згадані вище регіони перетворяться на зону екологічного лиха.

Всього в Україні близько 700 малих та середніх водоканалів, які займаються централізованим водопостачанням та водовідведенням, з них 150 – водоканали міст з населенням більш як 30 тисяч осіб.

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