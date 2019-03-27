Експерт про монетизацію субсидій: не всі люди розуміють, що це за гроші, а тому витрачають їх на ліки, їжу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-президент асоціації «Укрводоканалекологія»: борги населення за воду постійно зростають

1 квітня більш як 5 мільйонів українців можуть залишитися без водопостачання та водовідведення через знеструмлення водоканалів. Відповідні попередження ці підприємства вже отримали від енергопостачальної компанії «Укрінтеренерго». Найбільше можуть постраждати мешканці Дніпропетровської, Донецької, частково Полтавської областей. Керівники водоканалів попереджають: якщо каналізаційні насосні станції не працюватимуть протягом п’яти діб, а температура у цей період складатиме плюс 15, згадані вище регіони перетворяться на зону екологічного лиха.

Намагаючись запобігти екологічній катастрофі, асоціація «Укрводоканалекологія» (входить 130 водоканалів) спрямувала звернення президенту, прем`єр-міністру, а також голові НКРЕКП з проханням втрутитись у ситуацію та не допустити відключення підприємств.

Зазначимо, що населення заборгувало всім водоканалам 3 млрд грн. Віце-президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Ольга Бабій в інтерв’ю «Главкому» розповіла про причини такої ситуації. «Сума заборгованості за перші три місяці ще не відома. Проте борги населення постійно зростають, тому що не всі платять за послуги. А тарифи зростають насамперед через зростання вартості електроенергії. Загалом дебіторська заборгованість населення за всі спожиті житлово-комунальні послуги вже сягає 27 млрд грн. Ситуація досить загрозлива і уряд має шукати механізми, як виходити з цієї ситуації», - зазначила Бабій.

За її прогнозами, з квітня обсяг розрахунків з водоканалами впаде ще на 30% – через монетизацію субсидій, адже змінився механізм їхнього нарахування. «Багато хто отримав субсидії разом з пенсією, і не всі люди розуміють, що це субсидія, а тому витрачають їх на ліки, їжу… Крім того, у січні і лютому уряд не компенсував з державного бюджету витрати водоканалів за надані ними послуги споживачам, яким призначені субсидії», - пояснила віце-президент «Укрводоканалекології».

За її даними, ресурс підприємств водоканалів зношений на 97%, водночас в останні п’ять років практично не виконана жодна інвестиційна програма.

«Водоканали штучно доводять до банкрутства, можливо, щоб потім приватизувати. Але в жодній країні майно водоканалів не може бути приватною власністю, тому що це критична інфраструктура», - підсумувала Бабій.

Всього в Україні близько 700 малих та середніх водоканалів, які займаються централізованим водопостачанням та водовідведенням, з них 150 – водоканали міст з населенням більш як 30 тисяч осіб.

Читайте також: