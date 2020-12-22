ЄС озвучив терміни взяття під контроль пандемії Covid-19

Залежно від темпів вакцинації та природних інфекцій до кінця 2021 року пандемія в Європі може бути під контролем

Для вироблення колективного імунітету до коронавірусу треба, щоб близько 70% населення мали імунітет

Європейський Союз розраховує, що пандемію коронавірусу в Європі вдасться взяти під контроль до кінця 2021 року, однак це буде залежати від темпів вакцинації від Covid-19.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

В Єврокомісії зазначили, що для вироблення колективного імунітету до коронавірусу, який би дозволив контролювати пандемію та в підсумку викорінити хворобу, треба, щоб близько 70% населення мали імунітет або від вакцини, або від попереднього інфікування.

«Залежно від темпів вакцинації та природних інфекцій до кінця 2021 року пандемія в Європі може бути під контролем», – заявили в Єврокомісії.

До слова, 21 грудня Євросоюз схвалив використання вакцини від коронавірусу Pfizer.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.