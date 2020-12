Більшість країн зіштовхнуться з перешкодами на шляху до масової вакцинації – Bloomberg

Без своєчасного та прямого способу отримання вакцин Covid-19 не буде знищено

Уряди повинні детально розробляти процес розподілу вакцини, щоби кампанія вакцинації пройшла успішно, пише Bloomberg.

Здебільшого здатність урядів країн розповсюджувати вакцину є обмеженою. Деякі країни підписали плани закупівель вакцин із виробниками. Інші працюють над власними варіантами отримання вакцини. Але скрізь необхідність підтримувати оптимальну температуру для зберігання вакцин піднімає важливі питання, такі як склади в холодильних камерах та вчасна доставка.

Американська компанія McKinsey & Co. заявляє, що лише 1% чинних мереж розподілу вакцин створені з урахуванням необхідних вимог зберігання препаратів, які забезпечують життєздатність вакцин від Covid-19.

Більшість країн із низьким та середнім рівнем доходу не можуть дозволити собі інвестиції в інфраструктуру протягом такого короткого періоду. Багатьом, можливо, доведеться позичати кошти в організацій, таких як Світовий банк.

Тож як готуються уряди країн? Більшість використовують плани імунізації з попередніх кампаній вакцинації. Традиційні плани імунізації, як правило, орієнтовані на вагітних жінок та дітей, які не входять до вершини списку вакцинованих під час пандемії коронавірусу.

Наприклад, універсальна програма імунізації в Індії охоплює 26 мільйонів немовлят та 29 мільйонів матерів щорічно і є найбільшою у світі, але навіть вона є недосконалою й не підходить для пандемії коронавірусу.

Андреа Тейлор із Глобального інституту охорони здоров’я університету Дюка каже, що плани розподілу вакцини від коронавірусу базуватимуться на кількох сценаріях, а головна увага приділятиметься дотриманню умов зберігання вакцини. Більшість країн із середнім рівнем доходу та бідніші країни виключили вакцини, які потребують занадто холодних умов зберігання. Врешті-решт, термостабільні вакцини можуть бути найкращим варіантом.

Впровадження вакцин завжди було більш проблемним у небагатих країнах. Майже через два десятиліття після виходу вакцини проти гепатиту В кількість щепленого населення становила близько 90% в Америці та лише 28% у Південно-Східній Азії, де хвороба є набагато більшою проблемою.

Досвід Південної Кореї щодо щеплення 30 мільйонів людей проти грипу показує, що помилки є навіть у країнах із чітко сформованими планами. Уряд відкликав понад один мільйон доз вакцини після того, як у мережі розповсюдили фотографії коробок із вакцинами, складених на стоянках. Представники сфери охорони здоров'я заявили, що не виявили прямих причинно-наслідкових зв'язків між вакциною проти грипу та смертю понад ста людей, які померли після отримання щеплення. Але суспільна паніка призвела до того, що лише 19 мільйонів людей зробили щеплення. Сінгапур був змушений зупинити кампанію масового щеплення проти грипу.

Південна Корея була глобальним прикладом для наслідування завдяки своїм механізмам відстеження контактів та тестування для виявлення випадків Covid-19, але зараз країна зіштовхнулася з новим сплеском хвороби.

Прем'єр-міністр Чунг Се-Кюн каже, що влада розробить план, який дозволяє забезпечити успішну вакцинацію населення. Країна також заявила, що буде купувати вакцини від компаній AstraZeneca Plc, Moderna Inc., Pfizer Inc. та Johnson & Johnson's Janssen Pharmaceuticals Inc. Але міністр охорони здоров’я каже, що не варто поспішати, доки не будуть враховані всі ризики.

У виданні зазначається, що поставки вакцини нагадують торговельну політику – схвалення, митні збори, тарифи, сертифікації, дозволи. Дослідження Азіатського банку розвитку у 2017 році показало, що правильне забезпечення ланцюгів поставок збільшує рівень імунізації, особливо в країнах із низьким рівнем доходу.

Без своєчасного та прямого способу отримання вакцин Covid-19 не буде знищено. Й економічне відновлення також перебуває під загрозою, резюмує видання.