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    У світі

    Данія облаштувала на стадіоні центр тестування на Covid-19

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    Тестувати громадян на стадіоні розпочали 21 грудня - Данія облаштувала на стадіоні центр тестування на Covid-19
    Тестувати громадян на стадіоні розпочали 21 грудня
    Фото з відкритих джерел

    Результат тестування можна буде дізнатися за 15 хвилин

    Данія перетворила національний стадіон у Копенгагені на найбільший у країні центр тестування на коронавірус. Про це повідомляє DR.

    Тестувати громадян на стадіоні розпочали 21 грудня. Центр за одну годину може прийняти 1200 відвідувачів для здачі експрес-тесту, а за необхідності – до 3000. 

    Зазначимо, що Данія введе сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення Covid-19. Влада Данії очікує, що найближчі місяці будуть найважчими з початку пандемії.

    Відзначимо, що нині обмеження діють у 69 з 98 муніципалітетів Данії.

    Торгові центри закриються у четвер, а інші магазини, за винятком супермаркетів та продуктових магазинів, закриються 25 грудня. Учнів, які продовжують навчання у школі, відправлять додому з понеділка.

    Минулого тижня у країні з 5,8 млн населення щоденні показники приросту хворих на коронавірус вперше перетнули 4 тисячі випадків.

    Нагадаємо, 30 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ разом зі столичною владою розглядає варіанти розгортання мобільного госпіталю у Палаці спорту або у Виставковому центрі в разі перевантаження медичних установ Києва хворими на коронавірус.

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю і Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у МОЗ. Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на Covid-19 місто запропонувало три об'єкти в столиці: це Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.

    До слова, Київ пропонує три об’єкти для розміщення коронавірусного шпиталю.

    Зазначимо, що МОЗ України підрахував, скільки грошей потрібно на розгортання шпиталю у столичному Палаці спорту.

    Крім того, очільниця медицини Києва категорично проти перетворення Палацу спорту на мобільний шпиталь.

    Теги: Данія стадіон влада населення коронавірус
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