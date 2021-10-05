Тариф на послуги з диспетчеризації електроенергії можна знизити, – лист ICC Ukraine «Укренерго»

«Укренерго» також пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%

Підвищення тарифу на послуги диспетчерського управління на 2022 рік на 60%, до 63,02 грн/МВТ*год вдарить по конкурентоздатності українських підприємств, які перебувають у стані глибокої рецесії. Натомість, цей тариф має ресурс для зниження, адже у розрахунок тарифу «Укренерго» включила багато завищених прогнозів. Про це йдеться у відкритому листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до голови «НЕК Укренерго» Володимира Кудрицького.

Як сказано у листі, необгрунтоване збільшення тарифу на диспетчеризацію серйозно вдарить по конкурентоздатності української економіки, яка і без того перебуває у стані глибокої рецесії. Так, 38% українських підприємців знадобиться не менше року, щоб вийти на докарантинні темпи розвитку, 25% – не менше двох років.

«Зростання тарифу у таких умовах змусить українські підприємства платити додаткові 3,4 млрд грн. Це призведе до падіння споживання електроенергії та скорочення виручки Укренерго. У результаті обсяги експорту української продукції та валютної виручки впадуть, що призведе до девальвації гривні. Адже експортоорієнтовані галузі є найбільшими споживачами електроенергії», – наголосили в ICC Ukraine.

У Комітеті зазначили, що головною причиною значного збільшення на 85% необхідного доходу є зростання витрат на придбання допоміжних послуг (ДП) у 2022 році – з 9 до 16,7 млрд грн. Проте навіть поверхневий аналіз дає зрозуміти, що у майбутньому році реальний обсяг витрат на ДП складе 5,4 млрд, тобто лише 60% від цифри, закладеної в тариф на 2021 рік. А отже, має йтися не про зростання витрат, а про суттєве скорочення.

«У тариф на 2022 рік закладено придбання резерву заміщення на рівні 4,6 млрд грн. Однак у нинішньому році ця послуга взагалі не була затребуваною. Враховуючи це, включення до тарифу даної складової є недоцільним», – наголосили в ICC Ukraine.

У Комітеті резюмували: враховуючи всі аргументи, витрати на допоміжні послуги слід перерахувати з урахуванням їх реальної потреби, наявних потужностей, резервів та досвіду попередніх років, і встановити на 2022 рік тариф на послуги диспетчерського управління на рівні до 18 грн/МВТ*год.

Як відомо, «Укренерго» також пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 56%, до 458,83 грн/МВт*год. Хоча у 2020 році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс у результаті більш ніж удвічі – зі 113 грн МВт-год до 293,93 грн за МВт-год.

У свою чергу заступник директора Департаменту аналітичних досліджень Федерації роботодавців України Ольга Кулик заявила, що за підрахунками ФРУ, зростання тарифу на передачу буде коштувати промисловості 30 млрд грн на рік. За її словами, у такій ситуації під загрозою опиниться сама наявність промислових підприємств в Україні.