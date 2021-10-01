«Гарантований покупець» забезпечив зростання рівня оплати «зеленої» електроенергії
«Гарантований покупець» оплачує всю електроенергію пропорційно до її обсягів
Державне підприємство «Гарантований покупець» заплатило 675 млн грн виробникам електроенергії за «зеленим» тарифом.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Зазначимо, що підприємство оплачує всю електроенергію пропорційно до її обсягів. Завдяки цьому Гарантований покупець забезпечує рівний відсоток розрахунків з усіма виробниками», – пояснили в компанії.
Платіж виконали 30 вересня 2021 року.
Таким чином підприємство продовжує оплачувати вуглецево-нейтральну електроенергію, яку придбало у вересні.
За товарну продукцію вересня вже заплатили понад 2 млрд грн, що становить більше 57 % від її загальної вартості.
Нагадаємо, ДП «Гарантований покупець» реалізувало електроенергію з поставкою в вересні-жовтні 2021 року за найвищою ціною серед державних компаній ПАТ «Центренерго» та НАЕК «Енергоатом».