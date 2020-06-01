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    Економіка та фінанси

    Тарифи на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються, - Марченко

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    Сергій Марченко зазначив, що тему газових тарифів у програмі з МВФ не піднімають - Тарифи на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються, - Марченко
    Сергій Марченко зазначив, що тему газових тарифів у програмі з МВФ не піднімають

    Ініціативи уряду у питанні прозорого тарифоутворення підтримують

    Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Втім, сьогодні ініціативи уряду у цьому питанні підтримують.

    Про це міністр заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

    Міністр фінансів розповів, що тему газових тарифів не піднімають.

    «Ні, так як програма у нас Stand-by, у даній програмі ці питання не піднімаємо», - розповів він.

    Також Марченко розповів про інші питання програми. Міністр відповів, чи буде підніматися питання про проблемні активи державних банків.

    «Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити, - ред.) у цьому році, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків», - сказав він.

    Нагадаємо, українська держава очікує, що МВФ затвердить програму Stand-By на $5 млрд на засіданні Ради директорів 5 червня. Україна отримає транші МВФ в три етапи.

    Раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

    МВФ тарифи міністр держава Україна Сергій Марченко
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