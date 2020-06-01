Тарифи на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються, - Марченко



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Сергій Марченко зазначив, що тему газових тарифів у програмі з МВФ не піднімають

Ініціативи уряду у питанні прозорого тарифоутворення підтримують

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Втім, сьогодні ініціативи уряду у цьому питанні підтримують.

Про це міністр заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр фінансів розповів, що тему газових тарифів не піднімають.

«Ні, так як програма у нас Stand-by, у даній програмі ці питання не піднімаємо», - розповів він.

Також Марченко розповів про інші питання програми. Міністр відповів, чи буде підніматися питання про проблемні активи державних банків.

«Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити, - ред.) у цьому році, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків», - сказав він.

Нагадаємо, українська держава очікує, що МВФ затвердить програму Stand-By на $5 млрд на засіданні Ради директорів 5 червня. Україна отримає транші МВФ в три етапи.

Раніше глава МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.