МВФ ускладнить життя українським пенсіонерам



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Кабмін розгляне наближення пенсії до прожиткового мінімуму і зобов’яжеться проводити щорічну індексацію пенсій

Пенсійний вік буде підвищено до 60 років з 2021 року

У нещодавно затвердженому проекті меморандуму Кабміну, уряд зобов’язується продовжувати пенсійну реформу, розпочату ще в 2017 році. Як повідомляється в тексті меморандуму – Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ задля отримання 5 млрд. доларів траншу.

Так в проекті вказано, що пенсійний вік буде підвищено до 60 років з 2021 року.

Також, в меморандумі зазначено, що в Україні «стимулами для більш тривалої роботи» має стати підвищення пенсійного віку. Українська влада обіцяє не вводити нові спеціальні пенсії чи пільги, не вносити в законодавство змін, які приведуть до зниження фактичного пенсійного віку.

Всі правки до пенсійного законодавства будуть аналізуватися з точки зору впливу на бюджет. А оскільки пенсії – це завжди мінус для бюджету, особливого поліпшення для пенсіонерів чекати не доводиться.

Серед пом’якшень Кабмін розгляне наближення пенсії до прожиткового мінімуму і зобов’яжеться проводити щорічну індексацію пенсій.

Згадується і про накопичувальні пенсії, по розробці системи яких влада збирається співпрацювати із зовнішніми партнерами. Відомо, що в даний час готується відразу два законопроекти – щодо накопичувальної пенсії для всіх і тільки по пільговим категоріям пенсіонерів.

Зміни чекають загальну систему соцдопомоги. За підтримки Світового банку планується об’єднати всі соцпрограми в одній базі, прив’язавши виплати в якийсь «мінімальний дохід». Також ця програма буде працювати в прив’язці до ринку праці, тобто, малозабезпеченим стануть не тільки платити допомогу, а й запропонують заробляти самим.

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Джерело: Перший діловий