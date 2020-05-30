Шмигаль назвав дату, коли Україна планує отримати перший транш від МВФ



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Перший транш МВФ складатиме 1,9 млрд доларів

За словами прем’єра, кредит за програмою stand-by дасть можливість Україні «рухатися спокійно у подоланні наслідків коронакризи»

Україна розраховує отримати від МВФ перший транш узгодженої програми stand-by вже на початку червня.

Про це у п’ятницю ввечері в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Очікуємо підписання договору на надання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на п'ять років. Сума – 5 млрд доларів. І це кредит за програмою stand-by за доволі спрощеними умовами, який дасть можливість нам рухатися спокійно у подоланні наслідків коронакризи. Буде перший транш, який на 1,9 млрд доларів у червні, 5-6 числа, очікуємо. Далі на осінь - 1,6 млрд доларів і в наступному році - 1,5 млрд дол. Тобто, ось така підтримка», – сказав прем’єр.

Напередодні ввечері глава МВФ заявила, що перший транш Україні буде виділено найближчим часом.

Як відомо, Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль сказав, коли уряд чекає на транш МВФ. Кілька днів тому він заявив, що транш очікується вже наступного тижня.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.