Глава МВФ: перший транш Україні буде виділено найближчим часом



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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою

Затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Георгієва привітала ухвалення закону щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, зазначивши, що він захищає платників податків в Україні. Вона також повідомила, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії коронавірусу.

Володимир Зеленський своєю чергою подякував главі МВФ за стабільне партнерство.

Як відомо, Рада директорів МВФ не включила Україну до порядку денного своїх засідань.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль сказав, коли уряд чекає на транш МВФ. Кілька днів тому він заявив, що транш очікується вже наступного тижня.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.