Фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на початку червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти в якості засобу накопичення

Експерти відзначають, що курс «засидівся на старті»

На тижні, що минає, курс долара знову рухався по синусоїді, як і тижнем раніше. Але фази, як і належить правильній синусоїді, виявилися протилежними: курс тепер спершу пішов вгору, потім знову вниз. Чому це сталося, які чинники зараз впливають на курс долара і куди піде тренд на наступному тижні, читайте в матеріалі

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що сталося з курсом за тиждень

Відразу після вихідних готівковий долар почав дорожчати. За три робочих дні курс продажу і курс покупки синхронно зросли на 14 копійок: у продажу курс знову подолав межу 27 грн/долар, дійшовши до 27,10, у покупці – наблизився до нього, дійшовши до 26,85. Але в четвер тренд змінився на протилежний: долар подешевшав на п’ятак, а в п’ятницю – ще на 4 копійки, опустившись до 27,01 грн.

Валюта в обмінниках була, бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося.

Курс Нацбанку, як і тиждень тому знову змінювався синхронно з курсом готівки, перебуваючи акурат між ними. У четвер він навіть дійшов до 27 грн/долар, але до п’ятниці знову опустився до 26,91.

На понеділок, 1 червня, регулятором був виставлений курс 26,87 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що нічого принципово нового на ринку не сталося, курс коливався залежно від попиту і пропозиції.

«Мінфін минулого тижня планово погасив гривневі облігації внутрішньої держпозики, власниками яких в основному виявилися нерезиденти, – говорить Олександр Охрименко. – Вони вирішили вивести свої капітали, а не перевкладатися їх в ОВДП, які тепер мають майже вдвічі меншу прибутковість, ніж 1,5 роки тому. Отже, нерезиденти вийшли на міжбанківський ринок з покупкою долара, і це відразу вплинуло на курс. Але як тільки попит виявився задоволений, курс відразу пішов вниз. У четвер Нацбанк уже викуповував валюту, щоб послабити падіння курсу долара».

Олег Пендзин також підтвердив, що попит курсу ситуативно виріс через нещодавне погашення ОВДП.

«Нацбанк навіть виходив з продажем доларів, але оскільки у нас зараз дуже невеликий валютний ринок – оборот валюти, як правило 50-70 млн доларів на день, тому регулятору нічого не варто демпфувати будь-які більш-менш серйозні перекоси попиту і пропозиції. Якщо врахувати, що з черговим траншем від МВФ питання практично вирішене, то валютних резервів у Нацбанку не бракуватиме й надалі», – розповів Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також пояснює причину, з якої курс долара вранці у середу подолав позначку 27 гривень, зростанням попиту на валюту з боку нерезидентів й імпортерів, а також слабкою пропозицією валюти від експортерів.

«Іноземні інвестори продовжують виходити з ОВДП (вже понад 2 млрд грн з початку тижня обміняно на валюту), а напередодні виявився катастрофічно низький попит на папери при розміщенні Мінфіном держ.облігаціі, – аналізує Андрій Шевчишин. – Мінфіну вдалося залучити лише 1 млрд гривень. при цьому в середу були виплачені купонні платежі по ОВДП на суму 2,2 млрд гривень, частина якої також вийде на міжбанк і буде направлена на покупку валюти. Крім цього, напередодні були відшкодування по ПДВ, що дало експортерам живу гривню і відвернуло від продажу валюти на міжбанку».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу, незважаючи на те, що країна виходить з карантину, бізнесу, зокрема, імпортерам товарів, потрібна валюта для їх закупівлі.

Олександр Охріменко каже, що він очікував більшої активності з боку українських імпортерів.

«Після 11 травня, коли почався вихід України з карантину, поступово став збільшуватися попит на валюту з боку імпортерів, які після ослаблення карантину відновлюють бізнес-проекти, – аналізує Охрименко. – Я сподівався, що це розгорне тренд в сторону стабільного подорожчання долара, але, як бачимо, такого поки не відбулося. Образно кажучи, курс «засидівся на старті». Схоже, що вихід з кризи буде для бізнесу довшим, ніж очікувалося. Тому ще тиждень збережеться нинішня стабільність на ринку. Але курс готівкового долара продовжить коливатися в коридорі 26,8 – 27,3 грн/долар залежно від попиту і пропозиції валюти на міжбанку».

Олег Пендзин прогнозує, що наступного тижня курсовий коридор розшириться, а долар трохи зміцниться.

«Очікую поступове підвищення курсу продажу не нижче 27 і не вище 28 грн/долар, але в перший тиждень червня буде не вище 27,5 грн/долар», – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що поки спостерігається чиста перевага покупців валюти над продавцями, це рухає ринок вгору, не дивлячись на очікування відновлення співпраці з МВФ і поступовий вихід країни з карантину.

«Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить своє спадний рух і зміцниться нижче психологічної позначки 27 гривень за долар, увійшовши в коридор 26,9-27,2 грн / долар», – резюмував експерт.

Продавати або купувати валюту

Експерти і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти в якості засобу накопичення. Збережуться також девальваційні очікування зниження курсу гривні, можливо, навіть у другому кварталі, незважаючи на традиційне літнє затишшя. Тобто восени долар буде коштувати дорожче, ніж зараз.

Джерело: Сегодня