Тарифи на розподіл електроенергії різко зростуть: в яких регіонах і на скільки (список)

Тарифи збільшаться в середньому на 15,9%

Нові тарифи вступлять у дію з 1 січня 2021 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила нові тарифи на послугу з розподілу електричної енергії для 25 компаній за методикою RAB-стимулювання. Показники були ухвалені 9 грудня 2020 року. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

Вартість послуги на розподіл електроенергії з 1 січня 2021 року збільшиться в середньому на 15,9% для першого класу напруги, та на 32,6% для другого класу напруги.

Регулятор оприлюднив також структуру витрат на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання для кожної компанії.

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ З 01.01.2021 (RAB ТАРИФИ), ГРН/МВТ-ГОД ДІЮЧИЙ ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ (COST+), ГРН/МВТ-ГОД РІЗНИЦЯ, % РІЗНИЦЯ, % 1 клас напруги 2 клас напруги 1 клас напруги 2 клас напруги 1 клас напруги 2 клас напруги АТ «Вінницяобленерго» 167,14 1 150,40 146,59 898,7 14,02 28,01 ПРАТ «Волиньобленерго» 118,34 1 020,03 101,17 754,07 16,97 35,27 АТ «ДТЕК Дніпровські Електромережі» 93,38 697,92 81,39 550,46 14,73 26,79 АТ «ДТЕК Донецькі Електромережі» 206,32 1 121,27 185,14 943,21 11,44 18,88 АТ «Житомиробленерго» 212,81 1 188,01 172,04 893,42 23,7 32,97 ПРАТ «Закарпаттяобленерго» 272,28 1 266,75 223,71 971,01 21,71 30,46 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 94,44 843,9 77,42 653,8 21,98 29,08 ПРАТ «ДТЕК Київські Електромережі» 84,16 374,28 68,24 285,84 23,33 30,94 ПРАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» 172,48 754,79 157,1 599,13 9,79 25,98 ПРАТ «Кіровоградобленерго» 235,57 1 179,59 205,68 879,04 14,53 34,19 ПРАТ «Львівобленерго» 139,33 955,36 127,28 717,6 9,47 33,13 АТ «Миколаївобленерго» 188,55 987,35 138,56 769,7 36,08 28,28 АТ «ДТЕК Одеські електромережі» 134,82 890,28 117,86 692,46 14,39 28,57 АТ «Прикарпаттяобленерго» 165,59 1 276,22 132,89 970,92 24,61 31,44 ПРАТ «Рівнеобленерго» 150,21 926,21 153,82 694,35 -2,35 33,39 АТ «Сумиобленерго» 165,23 1 226,67 118,06 910,18 39,95 34,77 ВАТ «Тернопільобленерго» 168,34 1 211,75 146,17 894,31 15,17 35,5 АТ «Харківобленерго» 184,07 820,39 154,83 609,07 18,89 34,7 АТ «Херсонобленерго» 301,38 1 028,86 294,04 781,25 2,5 31,69 АТ «Хмельницькобленерго» 192,18 1121,43 159,84 890,57 20,23 25,92 ПАТ «Черкасиобленерго» 98,15 928,33 95,65 749,2 2,61 23,91 АТ «Чернівціобленерго» 108,71 991,84 98,86 763,99 9,96 29,82 АТ «Чернігівобленерго» 194,56 1 188,69 177,75 941,99 9,46 26,19 ТОВ «ДТЕК Високовольтні Мережі» 53,25 1 508,28 38,85 770,39 37,07 95,78 ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 83,55 759,88 93,91 577,07 -11,03 31,68

Дані агентства ExPro

Оприлюднені також тарифи для семи операторів, що були розраховані не за новою методологією стимулюючого регулювання, а за нині діючої методики «Витрати+», проте з можливістю подальшого перегляду на RAB-регулювання вже у наступному році.

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ (COST+) З 01.01.2021, ГРН/МВТ-ГОД ДІЮЧИЙ ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ (COST+), ГРН/МВТ-ГОД РІЗНИЦЯ, % РІЗНИЦЯ, % 1 клас напруги 2 клас напруги 1 клас напруги 2 клас напруги 1 клас напруги 2 клас напруги АТ «Укрзалізниця» 192,82 907,44 174,2 707,92 10,68 28,18 ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» 344,48 1495,98 332,13 1280,95 3,71 16,78 ПАТ «Полтаваобленерго» 110,69 932,73 103,52 829,9 6,92 12,39 ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» 16,27 1 137,63 15,35 862,03 5,99 31,97 ДП «Регіональні Електромережі» 111,83 371,31 86,55 298,48 29,2 24,4 ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-енерговугілля» 27,14 245,09 70,53 603,38 -61,51 -59,38 ТОВ «Нафтогаз Тепло» 274,84 775,66 213,98 673,02 28,44 15,25

Дані агентства ExPro