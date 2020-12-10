«Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення

Укрзалізниця повідомила, що наступного року у компанії зростуть видатки за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи

У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця

АТ «Укрзалізниця» передбачає підвищення тарифів на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Про це йдеться у фінансовому плані компанії, пише Інтерфакс-Україна.

«У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи становитимуть 557,9 млн грн», ─ зазначається у фінплані.

Згідно з документом, у 2021 році Укрзалізниця планує отримати 3,53 млрд грн чистого прибутку порівняно з плановим показником у 0,07 млн грн у 2020 році при скороченні виручки на 3,2% ─ до 86,5 млрд грн. При цьому показник запланованої виручки на 15,4% більший, ніж очікуваний результат у 2020 році.

За інформацією видання, EBITDA Укрзалізниці у 2021 році порівняно з планом 2020 року має зрости на 5,4% - до 19,1 млрд грн, а капітальні інвестиції - більше ніж у 2,1 рази - до 27,2 млрд грн.

Так, на капітальне будівництво наступного року планується спрямувати 7,25 млрд грн, на купівлю чи виготовлення основних засобів - 8,48 млрд грн, на модернізацію основних засобів ─ 5,785 млрд грн і на капремонт ─ 5,189 млрд грн.

Доходи від вантажних перевезень скоротяться на 5,2% порівняно з планом на 2020 рік і збільшаться на 11,8% порівняно з прогнозом на 2020 рік ─ до 72,088 млрд грн.

Доходи від перевезень пасажирів прогнозуються в розмірі 7,762 млрд грн, що на 43,6% вище плану на 2020 рік і майже вдвічі більше за очікуваний результат поточного року.

У компанії також наголосили, що найбільше зростання адміністративних витрат передбачено за рахунок збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги на зимові свята.

З 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.