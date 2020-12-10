ДТЕК і ЦУМ реалізували проект #ВмикайНовийРік щодо підсвічування фасаду універмагу

Центральний універмаг офіційно почав зворотний відлік часу до настання Нового року

Спеціально до наступаючих новорічних свят ДТЕК в партнерстві з ЦУМ реалізували проект декоративного підсвічування фасаду універмагу. Понад чотири місяці промислові альпіністи, машиністи підйомних машин і електромонтажники щодня працювали над встановленням 7 600 ретро ламп теплого свічення по контуру будівлі для чого було використано майже 4 кілометри дротів. Освітлення фасаду виділяє будівлю в темряві, створює новорічний настрій та ідеально гармонує з іншими елементами архітектури.

Урочисте відкриття святкової ілюмінації історичного фасаду центрального універмагу відбулося за участю популярного українського продюсера і креатора музичної корпорації – Monatika, який виконав почесну місію, вперше включивши ілюмінацію ЦУМ.

«Ми сподіваємося, що святкова ілюмінація сподобається і подарує людям яскраві емоції, створить новорічну атмосферу. У цей складний рік всі ми як ніколи зобов'язані ділитися один з одним позитивом і підтримкою. Цей проект з ЦУМом для нас – символ можливостей, які стають доступними, якщо діяти спільно, в партнерстві», – сказав Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

У світових столицях святкова ілюмінація фасадів універмагів, історичних і культурних об'єктів щорічно вражає уяву. Ілюмінація київського ЦУМ в цьому році – подарунок місту в передноворічний період. Таким чином центральний універмаг офіційно почав зворотний відлік часу до настання Нового року.

«Ми раді, що нам вдалося реалізувати грандіозний проект ілюмінації з нашим партнером ДТЕК саме в цьому році, коли потреба у відчутті наступаючих свят найбільш актуальна. Тепер щовечора ЦУМ буде наповнювати добрими і позитивними емоціями киян і гостей столиці. Ми сподіваємося, що це стане доброю щорічною традицією для нас і всього міста», – зазначив Генеральний директор ЦУМ Київ Євген Мамай.

ЦУМ, безсумнівно, став центром тяжіння і чекає всіх бажаючих помилуватися зимовою казкою святкової ілюмінації й новорічними вітринами, оформленими в концепції «Щасливі бути разом».