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    Економіка та фінанси

    Плани НКРЕКП переглянути прайс-кепи збільшать борги на ринку електроенергії, – експерт

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    Плани НКРЕКП переглянути прайс-кепи збільшать борги на ринку електроенергії, – експерт

    «Ми є свідками суперечливості позиції регулятора, відсутності послідовності, а послідовність регуляторних рішень є однією з ознак незалежності регуляторного органу»

    Заплановане НКРЕКП зниження граничного значення ціни на електроенергію на РДН та ВДР у нічні години та обмеження цін продажу для ДП «Гарантований покупець», призведуть до збільшення боргів на ринку електроенергії.

    Про це повідомляє агентство ExPro з посиланням на коментар провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова Максима Білявського.

    «Зміни до постанови № 766, які оприлюднені на сайті НКРЕКП, призведуть до втрати платоспроможності учасників ринку, до збільшення заборгованості, в тому числі «Гарантованого покупця» перед виробниками електроенергії з ВДЕ», – зазначив експерт.

    Експерт наголосив, що постанова №766 приймалася на період економічних труднощів, які були викликані в енергетичній галузі карантинними заходами. Проте на сьогодні, як зазначає Білявський. ситуація для енергетичних підприємств не покращилася, особливо з урахуванням потреби у закупівлі палива на період опалювального сезону 2020-2021рр.

    «Ми з вами є свідками суперечливості позиції регулятора, відсутності послідовності, а послідовність регуляторних рішень є однією з ознак незалежності регуляторного органу. Згідно рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства регуляторні рішення мають бути послідовні, прозорі, пропорційні і не дискримінаційні», – зазначив експерт.

    Також Білявський запропоновував альтернативу запланованим рішенням НКРЕКП, а саме запровадження регламенту прозорості операцій на ринку – REMIT, законопроект про який, був підготовлений НКРЕКП у вересні, але й досі не був переданий до парламенту.

    Як повідомлялося, 11 грудня планується засідання НКРЕКП, на якому планується внести зміни до постанови №766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)». Запропонованими змінами зокрема передбачено: зниження нічного прайс-кепу в торговельній зоні ОЕС України із 1228 до 950 грн/МВт; обмеження ціни продажу електроенергії з ВДЕ «Гарантованим покупцем» на ринку «на добу наперед» діапазоном 10-1536 грн/МВт-год, тоді як на сьогодні цей діапазон становить 10-2048 грн/МВт-год.

    Теги: НКРЕКП ціни
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