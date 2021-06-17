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    Економіка та фінанси

    Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%

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    Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%

    Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться до 178 млн грн

    НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плани III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

    Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднений на сайті комісії в порядку денному 23 червня.

    Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, в порівнянні з 93 млн грн за аналогічний період минулого року.

    Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%. З липня 2021 року ставка складе 0,058% в порівнянні з 0,048% за аналогічний період минулого року.

    Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання комісії.

    Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшаться майже в половину до 178 млн грн.

    Нагадаємо, на 2021 році члени НКРЕКП вирішили підвищити собі заробітну плату в 1,5 рази, збільшивши бюджетне фінансування до 700 млн грн на рік. У 2020 році їх зарплата зросла в 2 рази до в середньому 2,1 млн грн.

    Крім зростання зарплат, НКРЕКП практикує преміювання членів комісії з 50% посадового окладу кожні 3 місяці. Остання премія в розмірі 1,25 млн грн була затверджена в кінці квітня.

    Нагадаємо, нардеп Наливайченко стверджує, що підозрюваний НАБУ в «торгівлі повітрям» трейдер пов’язаний з головою НКРЕКП.

    Теги: НКРЕКП зарплата корупція в Україні
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    Тарифна комісія НКРЕКП з липня знову підвищує собі зарплату на 50%