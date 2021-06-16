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    Директор НАБУ відреагував на нове відеозвернення Чауса

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    Микола Чаус оприлюднив нове відеозвернення 16 червня, в якому заперечив свою провину у корупції - Директор НАБУ відреагував на нове відеозвернення Чауса
    Микола Чаус оприлюднив нове відеозвернення 16 червня, в якому заперечив свою провину у корупції
    Фото з відкритих джерел

    Ситник переконує, що не знайомий з Миколою Чаусом

    Національне антикорупційне бюро вбачає ризик спроби незаконної зміни підслідності у справі щодо колишнього судді Миколи Чауса, який заявив про нібито упереджене ставлення до нього з боку директора НАБУ. Про це повідомляє НАБУ у Фейсбуці.

    «Я особисто не знайомий з Миколою Чаусом, оприлюднена ним інформація щодо мене є повністю неправдивою. Водночас ми переконані, що її можуть використати як формальний привід для того, щоб забрати справу в НАБУ», – заявив директор НАБУ Артем Ситник.

    Раніше колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус оприлюднив нове відеозвернення 16 червня, в якому заперечив свою провину у корупції.

    Він також звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у «кримінальному переслідуванні» його та його родини.

    Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

    Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

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    Теги: НАБУ Артем Ситник викрадення суддя розслідування Микола Чаус
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    Директор НАБУ відреагував на нове відеозвернення Чауса