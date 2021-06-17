Транш від МВФ: Міністр фінансів назвав три головні вимоги

Марченко: «є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті»

Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «24 каналу».

Міністр фінансів Сергій Марченко

За словами Марченка, вимоги МВФ стосуються трьох основних питань:

відновлення роботи Національного антикорупційного бюро;

відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та невчасне подання, прийнятий закон президент ветував, думаю, що найближчим часом це питання буде закрите.

по Вищій раді правосуддя узгоджена редакція, проходить комітет, голосується й питання буде закрите.

«Водночас щодо НАБУ – складніше. Зараз тривають перемовини щодо конфігурації комісії по відбору голови НАБУ. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що є велика ймовірність того, що ці домовленості будуть досягнуті, тому нічого нездійсненного немає», – зазначив міністр.

За його словами, критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема, «запозичуючи на внутрішньому та зовнішньому ринках, перевиконуючи доходи бюджету».

Як раніше писав «Главком», Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс 10 червня.

«Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше», – сказав він.