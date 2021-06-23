Тимошенко розповіла про дві фінансові піраміди в Україні (відео)
За словами Тимошенко, за п'ять років із держави було виведено $14 млрд
Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в етері українського телеканалу розповіла про дві фінансові піраміди, які діють в Україні та спричиняють вимивання грошей із бюджету. Йдеться про депозитні сертифікати та облігації внутрішньої державної позики.
Тимошенко коротко охарактеризувала роботу депозитних сертифікатів. «Це коли НБУ під колосальні відсотки залучає з ринку гроші й таким чином Національний банк пропонує за гроші більше, ніж пропонує реальна економіка. Тоді гроші йдуть не в реальну економіку кредитувати, а в Національний банк, де вимивається дохід. Із 2014 року по 2019-й $14 млрд. було виведено з держави», – пояснила вона.
Тимошенко розповіла про другу фінансову піраміду – облігації внутрішньої державної позики: «Коли НБУ друкує гривню, дає певним банкам під 8% річних, а ці банки миттєво віддають бюджету під 12% річних. Йде вимивання грошей із держбюджету».