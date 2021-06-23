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    Тимошенко розповіла про дві фінансові піраміди в Україні (відео)

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    Тимошенко розповіла про дві фінансові піраміди в Україні (відео)
    Фото з відкритих джерел

    За словами Тимошенко, за п'ять років із держави було виведено $14 млрд

    Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в етері українського телеканалу розповіла про дві фінансові піраміди, які діють в Україні та спричиняють вимивання грошей із бюджету. Йдеться про депозитні сертифікати та облігації внутрішньої державної позики.

    Тимошенко коротко охарактеризувала роботу депозитних сертифікатів. «Це коли НБУ під колосальні відсотки залучає з ринку гроші й таким чином Національний банк пропонує за гроші більше, ніж пропонує реальна економіка. Тоді гроші йдуть не в реальну економіку кредитувати, а в Національний банк, де вимивається дохід. Із 2014 року по 2019-й $14 млрд. було виведено з держави», – пояснила вона.

    

    Тимошенко розповіла про другу фінансову піраміду – облігації внутрішньої державної позики: «Коли НБУ друкує гривню, дає певним банкам під 8% річних, а ці банки миттєво віддають бюджету під 12% річних. Йде вимивання грошей із держбюджету».
    

    Довідка. Депозитний сертифікат – борговий цінний папір емітований банком із метою залучення готівкових коштів. Депозитний сертифікат засвідчує здепонування пред’явником у банку певної суми на обмежений час, після закінчення якого банк емітент зобов’язаний повернути цю суму разом із вказаними відсотками. На відміну від строкового депозиту, депозитний сертифікат, як правило, може бути предметом обігу на вторинному ринку. 
    

    Облігації внутрішньої державної позики України – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
    

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Теги:
Юлія Тимошенко
Батьківщина
економіка
банк
гроші
партії

    


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    Тимошенко розповіла про дві фінансові піраміди в Україні (відео)