«Економіка без олігархів»: Зеленський, Шмигаль, Венедіктова розповіли, що зміниться

Гості заходу мали змогу послухати думки міжнародних експертів, які співпрацюють з важливими установами в Україні

Глава України Володимир Зеленський звернувся до гостей форуму «Україна 30», заявивши, що все наше суспільство чекає законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи.

«Всі чиновники мають усвідомити відповідальність. Я впевнений, що в питаннях деолігархізації ми приречені на успіх», – підкреслив Зеленський.

Далі Зеленський передав слово прем’єр-міністру Денису Шмигалю. Політик наголосив на тому, що олігархічна система економічних відносин гальмує наш розвиток. «Зараз уряд сконцентрований на проведенні якісних змін. Три вектори роботи: зменшення частки держави в економіці, реформа фіскальних і правоохоронних органів та розвиток ринкових відносин», – уточнив Шмигаль.

Він акцентував увагу на тому, що в 2020 році успішно стартувала мала приватизація, а цього року запланована велика приватизація.

Шмигаль уточнив, що запустився ринок газу, який працює без загроз та ризиків. На часі розвиток енергетичних ринків, а також буде запущено ринок землі. Прем’єр-міністр наголосив, що важливо вибудувати єдині правила гри для малого, середнього та великого бізнесу.

Гості мали змогу послухати думки міжнародних експертів. Зокрема Грета Фенер, яка консультує Генпрокуратуру України щодо повернення вкрадених активів, наголосила: «Боротьба з корупцією і повернення активів – дуже пов’язані питання. Треба оборонити величезні активи держави, щоб не було зубожіння українського народу. Україна потребує на школи, на лікарні, на дороги. Дуже важливо, щоб корумповані особи потрапляли за грати».

Вона додала, що українські установи мають розслідувати і доводити кримінальні походження активів. «Розслідувати корупцію дуже важко. Сім років ми підтримуємо Україну. Стабільність правоохоронних органів дуже важлива. Якщо ми не повернемо активи, люди втратять довіру до держави. Міжнародна громада і надалі підтримуватиме Україну, але ми маємо бачити українські установи з відповідальним фаховим керівництвом», – підкреслила Грета Фенер.

Виступила на форумі і генпрокурорка Ірина Венедіктова: «Корупція – корозія в державній машині. Питання, коли наступить розвал. Щоденна боротьба з цим явищем – спільна робота прокурорів та правоохоронців», – сказала вона.

І додала, що цього року спостерігається збільшення скерованих до суду кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що в Україні підготували законопроект про олігархів. А також готуються й інші законодавчі ініціативи по цьому питанню.

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