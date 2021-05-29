Шмигаль: українська економіка почала відновлюватися після коронакризи

За словами прем’єра, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися від кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

За його словами, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди.

«У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки. При цьому вже в перші чотири місяці цього року ми фіксуємо позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи», – написав Шмигаль.

Він також додав, що фіксується покращення споживчих настроїв населення. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Шмигаль зазначив, що середня номінальна зарплата українців на квітень 2021 року виявилася на 30% більшою за ту, яку вони отримали у квітні 2020 року. Якщо ж враховувати інфляцію, то реальна зарплати за рік зросли на 20%.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі будуть платити податки і пройде повна дерегуляція.