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    Шмигаль: українська економіка почала відновлюватися після коронакризи

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    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль&nbsp; - Шмигаль: українська економіка почала відновлюватися після коронакризи
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 

    За словами прем’єра, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися від кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

    За його словами, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди.

    «У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки. При цьому вже в перші чотири місяці цього року ми фіксуємо позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи», – написав Шмигаль.

    Він також додав, що фіксується покращення споживчих настроїв населення. За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Шмигаль зазначив, що середня номінальна зарплата українців на квітень 2021 року виявилася на 30% більшою за ту, яку вони отримали у квітні 2020 року. Якщо ж враховувати інфляцію, то реальна зарплати за рік зросли на 20%.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі будуть платити податки і пройде повна дерегуляція.

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    Теги: економіка зарплата криза Україна фінанси уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль: українська економіка почала відновлюватися після коронакризи