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    Економіка та фінанси

    Тіньовики ринку пального і чиновники переграли Шмигаля, бо він не вимагає звітів, – експерт

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    У березні прем&rsquo;єр-міністр Шмигаль доручив активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального - Тіньовики ринку пального і чиновники переграли Шмигаля, бо він не вимагає звітів, – експерт
    У березні прем’єр-міністр Шмигаль доручив активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального

    Експерти підрахували, що бюджет щороку недоотримує близько 22 млрд грн через махінації з пальним

    Боротьба прем’єр-міністра Шмигаля з нелегальним ринком пального, через який бюджет втрачає 22 млрд грн на рік, провалилась. Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

    «Кампанія Шмигаля боротьби з нелегальним ринком палива завершилась нічим: чиновники та тіньовики переграли прем’єра. У березні Шмигаль видав доручення «Боротися!» – перевірити, створити робочі групи та ще щось «по мєлочі». Чиновники, як годиться, сказали: «Є!» та побігли імітувати бурхливу діяльність у своєму стилі: стріляли по тіньовому ринку ніби з усіх гармат. Все у своїх найкращих традиціях: податкова та регіони бадьоро розповідали, скільки АЗС вони перевірили, скільки тонн нелегального пального вилучили, скільки АЗС закрили (ну, або майже закрили – хто ж його перевіряти буде?). Місяці зо два ЗМІ рясніли повідомленнями. Погаласували-погаласували та… все», – написав Голобуцький.

    Він зазначив, що прем’єр-міністр має вимагати детальний звіт від чиновників, щоб отримати результат.

    «Чи отримає бюджет 22 млрд? Судячи з усього, ні: чиновники вкотре у своїй грі переграли прем’єра. Це ж ази держуправління: потрібно не лише завдання нарізати – потрібно звіт вимагати. А коли нема звіту жодного, то й нема результату жодного. Так і живуть: прем’єр робить вигляд, що керує, а чиновники – що виконують доручення. Тільки страждає від цього бюджет та, у підсумку, українці. Ну, зрештою, у цієї влади воно все так: серіальчик зняли, покрутили та пішли знімати інший. Результат? – А навіщо вам результат?», – підсумував експерт.

    Нагадаємо, у березні прем’єр-міністр доручив активізувати боротьбу з нелегальним обігом пального.

    Раніше експерти підрахували, що бюджет щороку недоотримує близько 22 млрд грн через махінації з пальним і ухиляння від сплати податків АЗС.

    Теги: ЗМІ бюджет АЗС Денис Шмигаль
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    Тіньовики ринку пального і чиновники переграли Шмигаля, бо він не вимагає звітів, – експерт