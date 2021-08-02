Вартість бензину різко зросте? Росія готує чергову провокацію

Уряд країни-агресора, за даними російських ЗМІ, планує обмежити експорт палива на зовнішні ринки

Міненерго РФ пропонує уряду запустити процедуру заборони експорту бензину «в прискореному порядку». Про це з посиланням на заяву російського міністра Миколи Шульгінова повідомляє «Інтерфакс».

Джерела агентства вказують, що мова йде про обмеження вивозу із РФ марок Аі-92 і Аі-95 терміном на три місяці. Представники російського віце-прем'єра Олександра Новака, відповідального за енергетику, не прокоментували цю інформацію.

Відомо, що за кілька годин до цього повідомлення Новак розповів журналістам, що міненерго РФ не влаштовує динаміка біржових цін на бензин і варіант заборони експорту зберігається. За словами чиновника, російське міненерго має внести пропозицію найближчим часом, проте сам по собі інструмент обмеження експорту розглядається додатково. Новак зазначив, що «попит на паливо зростає, і ситуацію треба стабілізувати».

Як відомо, й в Україні дорожчає пальне. Ціни стабільно ростуть останні тижні.

Зазначимо, що цього літа Україна опинилась серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального.

Читайте також: