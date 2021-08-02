Шмигаль оцінив підготовку до опалювального сезону
54% теплових мереж готові до опалювального сезону
Понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення готові до опалювального сезону. Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Уже понад 50% об'єктів готові до опалювального сезону… Відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стале проходження осінньо-зимового періоду. Станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж», – зазначив глава Кабміну.
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