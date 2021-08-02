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    Економіка та фінанси

    Шмигаль оцінив підготовку до опалювального сезону

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    За інформацією прем'єра,&nbsp;понад 50% житлових будинків готові до опалювального сезону - Шмигаль оцінив підготовку до опалювального сезону
    За інформацією прем'єра, понад 50% житлових будинків готові до опалювального сезону
    Фото з відкритих джерел

    54% теплових мереж готові до опалювального сезону

    Понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення готові до опалювального сезону. Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Уже понад 50% об'єктів готові до опалювального сезону… Відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стале проходження осінньо-зимового періоду. Станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж», – зазначив глава Кабміну.

    Нагадаємо, «слуга народу» заявила, що підготовку до опалювального сезону зірвано.

    До слова, «Нафтогаз» назвав умову для зниження ціни на газ.

    Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

    Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.

    Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт·год.

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    Теги: ЖКГ опалювальний сезон комуналка Україна будинок Денис Шмигаль
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    Шмигаль оцінив підготовку до опалювального сезону