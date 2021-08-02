Шмигаль оцінив підготовку до опалювального сезону

54% теплових мереж готові до опалювального сезону

Понад 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення готові до опалювального сезону. Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уже понад 50% об'єктів готові до опалювального сезону… Відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка і стале проходження осінньо-зимового періоду. Станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж», – зазначив глава Кабміну.

Нагадаємо, «слуга народу» заявила, що підготовку до опалювального сезону зірвано.

До слова, «Нафтогаз» назвав умову для зниження ціни на газ.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.