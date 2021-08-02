До 2030 року зникне півсотні професій: на кого вчитися вже не варто
Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини
Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Ці вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами будуть змушені навчатися нової професії. Про це йдеться в дослідженні «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» на платформі Career Hub.
Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.
Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.
Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.
Дослідники назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року:
- Фінансовий аудитор
- Бухгалтер
- Економіст
- Юридичний консультант
- Секретар
- Рієлтор
- Водій
- Спортивний коментатор
- Агроном
- Вантажник
- Різнороб
- Пакувальник
- Торговий працівник
Які професії у 2030 році можуть стати дуже актуальними:
- Космічний пілот і пілотеса
- Менеджер з етичних питань
- Консультант цифрової реабілітації
- Компаньйон для літніх людей
- Куратор особистої пам'яті
- Менеджер подорожей у віртуальній реальності
- Контролер магістралей
- Виробник частин тіла
- Радник з цифрових валют
- Хірург для збільшення пам'яті
- Дизайнер сміття
Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії:
- Управління штучним інтелектом
- Аналіз і управління даними
- Діджитал-просування, діджитал-сервіс, діджитал-продажі
- Спеціаліст з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют
- Редактори персональних сторінок в соцмережах
- Фахівці з кібербезпеки.
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