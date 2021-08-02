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    До 2030 року зникне півсотні професій: на кого вчитися вже не варто

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    В 2021 році найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп&rsquo;ютерні науки - До 2030 року зникне півсотні професій: на кого вчитися вже не варто
    В 2021 році найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки
    Фото з відкритих джерел

    Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини

    Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Ці вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами будуть змушені навчатися нової професії. Про це йдеться в дослідженні «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» на платформі Career Hub.

    Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.

    Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.

    Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.

    Дослідники назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

    • Фінансовий аудитор
    • Бухгалтер
    • Економіст
    • Юридичний консультант
    • Секретар
    • Рієлтор
    • Водій
    • Спортивний коментатор
    • Агроном
    • Вантажник
    • Різнороб
    • Пакувальник
    • Торговий працівник

    Які професії у 2030 році можуть стати дуже актуальними:

    • Космічний пілот і пілотеса
    • Менеджер з етичних питань
    • Консультант цифрової реабілітації
    • Компаньйон для літніх людей
    • Куратор особистої пам'яті
    • Менеджер подорожей у віртуальній реальності
    • Контролер магістралей
    • Виробник частин тіла
    • Радник з цифрових валют
    • Хірург для збільшення пам'яті
    • Дизайнер сміття

    Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії:

    • Управління штучним інтелектом
    • Аналіз і управління даними
    • Діджитал-просування, діджитал-сервіс, діджитал-продажі
    • Спеціаліст з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют
    • Редактори персональних сторінок в соцмережах
    • Фахівці з кібербезпеки.

    Вступники на бакалаврат подали у виші понад 1 мільйон заяв. Найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки.

    Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

    Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.

    Теги: бюджет машини водій технології радник навчання, школа, освіта
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    До 2030 року зникне півсотні професій: на кого вчитися вже не варто