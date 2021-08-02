До 2030 року зникне півсотні професій: на кого вчитися вже не варто

В 2021 році найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки

В 2021 році найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки

Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини

Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Ці вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами будуть змушені навчатися нової професії. Про це йдеться в дослідженні «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» на платформі Career Hub.

Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.

Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.

Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.

Дослідники назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року:

Фінансовий аудитор

Бухгалтер

Економіст

Юридичний консультант

Секретар

Рієлтор

Водій

Спортивний коментатор

Агроном

Вантажник

Різнороб

Пакувальник

Торговий працівник

Які професії у 2030 році можуть стати дуже актуальними:

Космічний пілот і пілотеса

Менеджер з етичних питань

Консультант цифрової реабілітації

Компаньйон для літніх людей

Куратор особистої пам'яті

Менеджер подорожей у віртуальній реальності

Контролер магістралей

Виробник частин тіла

Радник з цифрових валют

Хірург для збільшення пам'яті

Дизайнер сміття

Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії:

Управління штучним інтелектом

Аналіз і управління даними

Діджитал-просування, діджитал-сервіс, діджитал-продажі

Спеціаліст з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют

Редактори персональних сторінок в соцмережах

Фахівці з кібербезпеки.

Вступники на бакалаврат подали у виші понад 1 мільйон заяв. Найбільш популярними спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв є філологія, право, комп’ютерні науки.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.