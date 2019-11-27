Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital



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Група компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка платить мільярдні податки і в ній працюють 27 тисяч осіб. Через дії НАБУ ці люди можуть втратити роботу

Concord Capital вважає, що Бахматюк і його можливі партнери в НБУ, які підозрюються в змові у справі про рефінансування VAB Банку, зможуть довести в суді відсутність підстав у твердженнях НАБУ

Українська інвестиційна компанія Concord Capital вважає, що тиск НАБУ може мати катастрофічні наслідки для бізнесу власника групи компаній Олега Бахматюка.

Як зазначає Concord Capital, держава нездатна натиснути на дійсно «велику рибу», якою є колишні акціонери «Приватбанку», тому сконцентрувала свої зусилля на переслідуванні Олега Бахматюка і Костянтина Жеваго, пише Depo.ua.

Якщо тиск на Жеваго не виглядає дуже шкідливим для його ключового бізнесу Ferrexpo, то атаки на Бахматюка можуть мати катастрофічні наслідки для його фермерського бізнесу.

Concord Capital вважає, що Бахматюк і його можливі партнери в НБУ, які підозрюються в змові у справі про рефінансування VAB Банку, зможуть довести в суді відсутність підстав у твердженнях НАБУ. Однак це не гарантує припинення державного тиску на Бахматюка.

Бахматюк оприлюднив план можливого врегулювання заборгованості, який, як він стверджував, активно обговорювався з державними органами.Коментуючи це питання минулого тижня, бізнесмен сказав, що він близький до укладення угоди, за якою він виплатить до 8,5 млрд грн до Фонду гарантування вкладів протягом восьми років. Якби план був виконаний, це дозволило б Бахматюку продовжити переговори про реструктуризацію заборгованості з міжнародними кредиторами, можливо, навіть на більш вигідних умовах, ніж пропонувалося минулої зими.

Водночас, можлива боргова угода з державними структурами виглядає занадто гарною, щоб бути правдою. Беручи це до уваги, а також нещодавній тиск з боку НАБУ, Concord Capital бачить, що найгірший сценарій зараз більш ймовірний.

Цей сценарій передбачає тиск уряду на Бахматюка і його втрату контролю над Ukrlandfarming, що, ймовірно, призведе до розвалу цього бізнесу. В підсумку це передбачає незначне стягнення будь-якого боргу Бахматюка, особливо вимог міжнародних кредиторів і державних структур.

Зазначимо, що група компаній Ukrlandfarming Олега Бахматюка платить мільярдні податки і в ній працюють 27 тисяч осіб. Через дії НАБУ ці люди можуть втратити роботу.

Нагадаємо, увечері 11 листопада ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ приїхали в офіс одного з найбільших банків України – «Райффайзен Банку», щоб затримати главу правління Олександра Писарука, колишнього першого заступника нині опальної голови НБУ Валерія Гонтаревої, яка перебуває в Лондоні.

12 листопада стало відомо, що Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо НАБУ та ГПУ, що поновили кримінальну справу стосовно VAB банку.

Він пояснив, що підозра НАБУ політично мотивована і ставить під загрозу роботу агрохолдингу «Укрлендфармінг», а також відкинув претензії Нацбанку в розмірі 29,3 млрд грн боргу перед державою.

Ексміністр фінансів Олександр Шлапак повідомив, що Бахматюк боровся за VAB банк до останнього і намагався внести $200 млн для його порятунку.

Відомо також, що об’єднання «Бізнес-Варта» й «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до президента Зеленського на захист «Укрлендфармінга» Бахматюка.

18 листопада повідомлялося, що експертиза спростовує звинувачення НАБУ.

Дещо раніше, 15 листопада Вищий антикорупційний суд визначив для колишнього першого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що «Райффайзен банк» внесе заставу за Писарука та залишить його на посаді.

Довідка: НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Проте Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сумма рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів вкладникам.