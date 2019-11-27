Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка



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Олег Бахматюк заявляє, що представники всіх органів влади ігнорують будь-які пропозиції про пошук компромісу.

Кредитори агрохолдингу «Укрлендфармінг» (група ULF) і «Авангард» написали листа керівництву України

Група міжнародних кредиторів агрохолдингів «Укрлендфармінг» (група ULF) і «Авангард», що належать Олегу Бахматюку, написали листа прем'єрміністру Гончаруку, міністрам фінансів і економіки Маркаровій і Милованову та керівнику Офісу президента Богдану через переслідування НАБУ Олега Бахматюка.

Сам Бахматюк не виключає, що міжнародні кредитори судитимуться з Україною в арбітражному суді, але сподівається на конструктивні переговори з владою.

Власник «Укрлендфармінгу» Олег Бахматюк прокоментував лист міжнародних кредиторів його компаній до української влади, де вони висловлюють занепокоєння справою НАБУ проти нього. На його думку, такий лист означає, що не виключене подання до міжнародного арбітражу, оскільки інвестори розуміють: без акціонера та менеджменту конструктивної позиції домогтися буде складно. Він заявляє, що представники всіх органів влади ігнорують будь-які пропозиції про пошук компромісу.

«Нікому не потрібен діалог зі мною: всі імітують боротьбу за інтереси держави. Може, влада почує кредиторів, якщо вона не чує мене», - сказав Бахматюк агентству «Інтерфакс-Україна» у телефонній розмові у вівторок.

«Останні публікації в пресі не просто насторожили, але змусили рухатися кредиторів, оскільки неконструктивна позиція призведе до втрат усіх сторін», - вважає бізнесмен.

Тим не менш, він сподівається на конструктивну позицію. Бізнесмен розраховує на зміну ситуації після листа міжнародних кредиторів до прем'єра з пропозицією обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів.

При цьому він нагадав: у грудні та січні компаніям необхідно проводити закупівлі насіння, добрив, ПММ, іншого необхідного для посівної, і такої складної ситуації раніше ще не було. На його думку, вихід на конструктивну позицію з кредиторами й урядом дасть змогу зберегти набагато більше вартості холдингів, тоді як спроба реалізувати їхні активи частинами призведе до фактичної їх втрати.

«Перед запуском ринку землі падіння таких об'єктів матиме критичну вагу для тих, хто заходитиме на ринок», - додав ще один аргумент власник групи ULF, нагадавши про укладання 227 тис. договорів оренди землі та залучення до роботи 27 тис. осіб.

Як повідомлялося, група міжнародних кредиторів групи ULF запропонувала прем'єру України Олексію Гончаруку, міністрам фінансів і економіки Оксані Маркаровій і Тимофію Милованову обговорити можливість настання негативних наслідків для сукупних боргових вимог до агрохолдингів у зв'язку з новим розвитком правової ситуації навколо Бахматюка та ULF. Копію листа направлено також голові Офісу президента Андрію Богдану та першому заступнику голови Нацбанку Катерині Рожковій.