Звіти Фонду гарантування вкладів та НБУ повністю спростовують звинувачення НАБУ, - юристи про справу VAB банку



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НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка

Адвокати заявляють, що справа про рефінансування VAB банку політично вмотивована

Справа про рефінансування VAB банку політично вмотивована, а всі звинувачення НАБУ повністю спростовуються висновками експертиз, звітами Фонду гарантування вкладів та висновками НБУ, заявляють Тетяна Козаченко та Дмитро Лошаков (Адвокатське об'єднання «Юридична компанія «Капітал»).

Під час пресконференції «Нові обставини справи Писарука-Бахматюка» юристи спростували основні звинувачення НАБУ по резонансній справі: те, що отримане ВіЕйБі банком від НБУ рефінансування нібито було витрачено неправомірно і те, що оцінка застави, наданої банком, була штучно заниженою.

«Звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, висновки якого також підтверджуються НБУ, свідчать – кошти, які надавались в рамках рефінансування, використовувались виключно на цілі, визначені при видачі такого рефінансування. Йдеться про надане НБУ рефінансування ВіЕйБі банку на суму 1,2 млрд гривень, те, що є основою справи НАБУ. Вони були виплачені вкладникам під час фінансової кризи 2014-2015 років. Усі кошти були використані на виплати 80 тис. вкладникам упродовж 18 днів. У середньому банк виплачував щодня понад 100 млн грн. Щодо звинувачення у нібито неправомірній оцінці застави, наданої банком під рефінансування, її відповідність підтверджують дві офіційні державні експертизи. У нас на руках є висновки Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Правильність оцінки об’єктів підтверджує і Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз. Але є ще одна експертиза, яку ніхто не бачив, зроблена приватною структурою на замовлення НАБУ, і НАБУ чомусь саме на її підставі висуває звинувачення», - заявляють юристи. Також вони висловили здивування заявами НАБУ про те, що VAB банк під час отримання стабілізаційного кредиту ніби не надав план фінансової стабілізації, адже інформація про надання такої програми банком є відкритою і міститься на сайті НБУ.

Окрім того, вважають юристи, НАБУ ігнорує той факт, що сам Олег Бахматюк кілька років намагається добитись реструктуризації та виплатити 8 млрд грн заборгованості ліквідованих банків через механізм реструктуризації. Останні такі переговори відбулися наприкінці жовтня цього року - Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн грн, і далі кожен рік платити по 1 млрд грн до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції так і не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма. Оголошення в розшук буде оскаржуватись юристами Олега Бахматюка в суді.