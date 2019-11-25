Справа НАБУ проти Олега Бахматюка політично вмотивована, а Ситник має прямий конфлікт інтересів - адвокати



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Оголошення в розшук Олега Бахматюка відбулося з порушенням процедур, - вважають юристи

Юристи Олега Бахматюка готові оскаржити в судах незаконні дії НАБУ

Оголошення у розшук Олега Бахматюка є незаконним, а сама справа про рефінансування VAB банку – є політично вмотивованою.

Про це заявляють Тетяна Козаченко та Дмитро Лошаков (адвокатське об'єднання «Юридична компанія «Капітал»).

Юристи Олега Бахматюка готові оскаржити в судах незаконні дії НАБУ, чий керівник Артем Ситник, має прямий конфлікт інтересів у цій справі.

Про це юристи Тетяна Козаченко та Дмитро Лошаков заявили під час пресконференції «Нові обставини справи Писарука-Бахматюка», що відбулась в понеділок, 25 листопада, в УНІАН, пише «ДС».

Юристи вважають оголошення в розшук Олега Бахматюка, яке відбулося з порушенням процедур, юридичним нонсенсом, а саму справу – політично вмотивованою.

«НАБУ намагається показати швидкі результати задля вмотивованості та обґрунтованості свого існування, а також допомогти керівникам країни показати результати, – наголосила Тетяна Козаченко. - Всі передумови видачі кредиту відсутні взагалі в матеріалах НАБУ. НАБУ не аналізує взагалі ситуацію та необхідність для надання стабілізаційних кредитів», – пояснила вона.

За словами юристки, давно досліджена, закрита справа була відкрита поспіхом, в умовах політичної кон’юнктури, і саме тому звинувачення НАБУ суперечать давно вивченим фактам, даним перевірок та експертиз. Козаченко наголосила, що «саме тому можна стверджувати, що не забезпечується повне і неупереджене розслідування».

Крім того юристи розповіли, що у Артема Ситника, директора НАБУ, є прямий конфлікт інтересів у цій справі. Сам Артем Ситник судом першої інстанції визнаний винним у корупційному правопорушенні, а основний свідок звинувачення – радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко. Ситник не платив за елітний відпочинок на мисливській базі з дорогим алкоголем, розбивав квадроцикли і т.д. Визнаний винним у корупційному правопорушенні, Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ.

«Артем Ситник вчинив адміністративне корупційне правопорушення. Це є привід для його звільнення. Це обставини, встановлені судом. Одним з головних свідків обвинувачення є радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко», - розповідає Дмитро Лошаков. Ситник через довірену особу просив головного свідка, Миколу Надейка, який і оплачував відпочинок, відмовитись від своїх свідчень.

Юристи також наголосили, що Олег Бахматюк вже кілька років намагається добитись реструктуризації та виплатити борг банків державі. Останні такі переговори відбулися наприкінці жовтня цього року, коли Олег Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн грн, і далі кожен рік виплачувати по 1 млрд грн до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції від посадовців Бахматюк так і не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.