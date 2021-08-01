Тисячі побитих машин із США. Фахівець пояснив, хто зараз грає першу скрипку на українському авторинку

У Федерації роботодавців обурені тим, що влада дозволяє звозити автомобільний брухт до України

45% імпортних авто, які завозять до України зі Сполучених Штатів Америки – «битки», тобто машини, які там потрапили в ДТП. Також до нас імпортують чимало вживаних авто із Європи, що негативно позначається на довкіллі. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив генеральний директор Федерації роботодавців Руслан Іллічов.

«Я запитував публічно у всіх керманичів, які мали до цього відношення. Якщо ви так любите нашу країну, Міндовкілля, то чого ви не заперечували, коли ми за три роки ввезли півтора мільйона євроблях? Чому ми за чотири роки прийняли чотири закони, які дозволяють завозити в Україні цей брухт, який фактично основний у поточній ситуації забруднювач наших міст через СО 2 ?», – зазначив Руслан Іллічов.

За словами очільника Федерації роботодавців, євробляхи забруднюють повітря навіть більше, ніж промислове виробництво.

«Ми навіть робили їм пропозицію: візьміть, будь ласка, 10 підприємств з різних галузей і порахуйте, скільки сьогодні викидів СО 2 дає керамічна піч, і скільки викидів євробляхи. І з’ясується, що ми навезли стільки металобрухту, що це сотні промислових підприємств за обсягами забруднення. Але про це всі мовчать: уряд, депутати, активісти, євроінтегратори. Всі оченятка потупили і на це питання не дивляться. Тому що комусь зручно, щоб з Європейського Союзу завозився мотлох та брухт, що сьогодні у нас 45% імпортних авто зі Сполучених Штатів – це не технології, це не обладнання, це «битки», машини, які там потрапили в ДТП. Розумієте? І про це ми повинні говорити», – вважає Руслан Іллічов.

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