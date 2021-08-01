Після нашестя медуз на пляжі Азовського моря викинуло тонни водорості камки (фото,відео)

Орендатори пляжів у Бердянську кажуть, що влада усунулась від їх прибирання

Купання на пляжах Бердянська та сусідніх міст на Азовському морі ускладнені через велику кількість водоростей, які прибиває водою до берега. Про це йдеться у повідомленні місцевого порталу PRO.berdiansk.biz.





«Останніми днями липня, природа приготувала чергове випробування – морська трава, яка заполонила практично всі пляжі в Бердянській затоці», – пише видання. За словами відпочивальників, для того, аби дійти до чистої води, потрібно подолати 10-15 метрів рослинності.

Відмічається, що орендатори 3-го міського пляжу найняли бульдозер для прибирання цілих гір морської трави. Вони скаржаться, що міська влада усунулась від вирішення цієї проблеми. Зокрема це стосується пляжу у мікрорайоні Слобідка. Повідомляється, що раніше комунальні працівники «відзначилися» тим, що «прибирали» водорості з пляжів назад в море.

Як видно з фото, викинуті морем на берег водорості – це поширена на Азові камка.

Камка, або зостера, або морська трава – рід широко поширених гідатофітів. Більшість видів – багаторічні рослини з сплюсненим повзучим кореневищем, вкорінюються у вузлах. Висушені листя Zostera marina, в меншій мірі інших видів, використовуються (під назвою «морська трава», «камка») для набивання матраців і меблів, як пакувальний матеріал, іноді як добриво, утеплювач, підстилка для домашніх тварин і для виготовлення будматеріалів. Винесені у великих кількостях на берег листя і пагони можна використовувати як цінне добриво для полів.

Хоча водорості – це не єдине, що псує туристам відпочинок на українських курортах цього року. Раніше вони повідомляли про нашестя медуз, морських бліх, сонечок і погодні явища.

Зокрема тотальне тотальне нашестя сонечок спостерігається у Маріуполі. У мережі з’явилися фото, на яких видно, що в повітрі літають цілі «зграї» плямистих жуків. Тим часом у Кирилівці Запорізької області комунальники щоранку з 5:00 до 6:00 виїжджають на прибирання пляжу від мертвих медуз.

Також повідомлялося, що через погіршення якості морської води Госпродпотребслужба взагалі рекомендує поки що не купатися у Азовському морі. Зокрема 29 липня начальник головного управління Держпродспоживслужби Тимофій Вагіс звернувся до бердянського міського голови Валерія Баранова та голови Запорізької ОДА Олександра Старуха щодо необхідності негайно заборонити водокористування та забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел» ПП «Курорти Приазов'я» та пляжу № 3 ТОВ «Дніпро 2000» у Бердянську, де в пробах морської води виявлена висока концентрація збудників інфекційних захворювань.