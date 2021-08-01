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    У двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів

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    Починаючи з червня Україна перебуває у &laquo;зеленій&raquo; зоні карантину - У двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів

    Починаючи з червня Україна перебуває у «зеленій» зоні карантину

    Ілюстративне фото

    На Закарпатті та Поділлі перевищено «зелені» нормативи шпиталізації

    Нормативи «зеленої» зони карантину щодо показника динаміки шпиталізації пацієнтів, хворих на Covid-19, перевищені у Закарпатській та Хмельницькій областях. Відповідні дані поширило українське Міністерство охорони здоров’я.

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    Як відомо, 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни «зелену» зону та пом’якшив обмеження. Зокрема, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус Covid-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону. Крім того, Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для церков і культурних заходів.

    Станом на 31 липня серпня всі регіони України все ще перебувають у «зеленій» зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників підвищений.

    У Закарпатській області показник динаміки рівня госпіталізацій 31 липня становив 93,3%, днем раніше – 82,1%.

    У Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4%, днем раніше – 86,4%. Цей показник не має перевищувати 50%.

    Нагадаємо, що минулого тижня показник шпиталізацій було перевищено у Луганській (58,3%) та Херсонській (69,8%) областях.

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    Теги: Кабмін Хмельниччина Закарпаття карантин уряд коронавірус
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    У двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів