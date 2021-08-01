У двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів

Починаючи з червня Україна перебуває у «зеленій» зоні карантину

На Закарпатті та Поділлі перевищено «зелені» нормативи шпиталізації

Нормативи «зеленої» зони карантину щодо показника динаміки шпиталізації пацієнтів, хворих на Covid-19, перевищені у Закарпатській та Хмельницькій областях. Відповідні дані поширило українське Міністерство охорони здоров’я.

Як відомо, 16 червня Кабінет Міністрів України продовжив карантин до кінця літа, встановив на всій території країни «зелену» зону та пом’якшив обмеження. Зокрема, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус Covid-19 або самоізоляцію для українців, котрі повертаються з-за кордону. Крім того, Кабмін зняв обмеження на кількість відвідувачів для церков і культурних заходів.

Станом на 31 липня серпня всі регіони України все ще перебувають у «зеленій» зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників підвищений.

У Закарпатській області показник динаміки рівня госпіталізацій 31 липня становив 93,3%, днем раніше – 82,1%.

У Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4%, днем раніше – 86,4%. Цей показник не має перевищувати 50%.

Нагадаємо, що минулого тижня показник шпиталізацій було перевищено у Луганській (58,3%) та Херсонській (69,8%) областях.